Anefp destaca que los fondos Next Generation son una oportunidad para las empresas de autocuidado

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las empresas del sector del autocuidado deben estar preparadas para acceder a los fondos Next Generation de la Unión Europea cuando estén disponibles en España, afirma Jaume Pey, director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (anefp), que ha presentado la sesión formativa para miembros de la asociación 'Fondos Next Generation Europe, oportunidad para la recuperación, transformación y resiliencia', organizada en colaboración con la firma de consultoría FI Group.

"Somos un sector estratégico para el país y debemos ser capaces de capitalizar el reconocimiento y el valor que hemos obtenido durante la pandemia de la Covid-19", ha añadido el director general de anefp. Mientras, Albert Farré-Escofet, Business Manager de FI Group, ha explicado que Next Generation es un paquete de ayudas que se aprobó en julio de 2020 con una previsión de hasta 750.000 millones de euros a distribuir en los próximos seis años.

De estos fondos a España le corresponden hasta 150.000 millones, de los cuales 82.000 se darán a fondo perdido y el resto en préstamos. España tiene previsto presentar en breve su plan definitivo para el uso al que destinará los fondos disponibles. De hecho, ya ha incorporado 27.000 millones de euros de dichos fondos en los presupuestos de 2021. "El gobierno español trabaja sobre cuatro ejes para vehicular los fondos: transición digital, transición ecológica, cohesión territorial y social e igualdad de género", continúa Farré-Escofet.

"Las manifestaciones de interés son un mecanismo para que el sector privado comunique al sector público a qué quiere destinar parte de los fondos", añade Gerard Brinquis, Technical Office Leader de FI Group. Este experto precisa que el gobierno busca sobre todo proyectos transformadores, transversales y vertebradores, "que incluyan a pymes, start-ups y centros de conocimiento y que no dejen a nadie atrás".

ESTAR PREPARADOS PARA LAS AYUDAS

"Para nosotros es importante que las compañías del sector del autocuidado conozcan esas ayudas y tengan preparados sus proyectos para poder acceder a ellas", detalla el director general de anefp. Y recuerda que agenda digital, agenda ecológica, reindustrialización y economía circular son elementos en los que las empresas del sector llevan algún tiempo trabajando y, por lo tanto, podrían beneficiarse de parte de las ayudas de los fondos Next Generation.

En España, los fondos Next Generation incluirán una dotación de 20.000 millones para proyectos relacionados con la agenda digital y 1.564 millones para un plan de choque para la ciencia y la innovación. "Es importante hacer todo el trabajo preparatorio previo con suficiente tiempo para estar preparados cuando se convoquen las ayudas", comenta Brinquis.

En este sentido, apunta a la necesidad de alinear el plan estratégico de las empresas con los objetivos del Plan España Puede para buscar oportunidades de financiación con ayudas públicas. "Hay que identificar dentro de las compañías todo el potencial de solicitar fondos ante las diferentes administraciones que van a gestionar las ayudas, tanto a nivel nacional como autonómico", prosigue el experto de FI Group.

"Esto es más fácil para las grandes empresas, pero las pymes no siempre tienen un plan estratégico y necesitan asesoría para alinear sus proyectos con los fondos Next Generation", matiza Brinquis, quien no obstante recuerda la voluntad del gobierno de involucrar "al máximo a las pequeñas y medianas empresas".

"Que algunos de nuestros socios no figuren en ninguna manifestación de interés no significa que no puedan recibir ayudas cuando los proyectos sean dotados con financiación pública", asegura Jaume Pey, que insiste en lo importante que es para las empresas de autocuidado anticiparse a las futuras convocatorias de ayuda y explorar todas las posibilidades de financiación con los fondos Next Generation.