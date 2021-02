Ágora Sanitaria y anefp ponen en marcha el ciclo de webinars 'Digitalizando la farmacia'

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los colegios de farmacéuticos de Barcelona y Madrid, a través de Ágora Sanitaria, y la Asociación para el Autocuidado de la Salud (anefp) han puesto en marcha el ciclo de webinars 'Digitalizando la farmacia', con el objetivo de promover la transformación digital de la oficina de farmacia y aportar conocimiento sobre este ámbito.

Con diferentes sesiones virtuales de una hora y media de duración, y de acceso gratuito gracias a la colaboración entre los Colegios y anefp, en las jornadas se analizará el proceso de digitalización de la farmacia en ámbitos como la gestión, la comunicación con los pacientes y usuarios, la colaboración con los diferentes niveles asistenciales, el marketing o la venta online.

El primer webinar, titulado 'Digitalizando la farmacia. Más digitalización ¿Por qué?', se celebrará el 24 de febrero, de 14 a 15.30 horas, y tendrá como ponentes a la vicepresidenta del COF de Barcelona, Nuria Bosch; el vicepresidente del COF de Madrid, Manuel Martínez del Peral; la vicetesorera del COF de Barcelona, Marta Gento; el tesorero de la Asociación de Salud Digital, Felipe Martín; y el director general de anefp, Jaume Pey.

Durante el webinar se abordará el estado de digitalización actual de la oficina de farmacia, así como los nuevos escenarios en los que se desarrollará ésta en el futuro, con el objetivo de reconocer la necesidad de incrementar la digitalización del sector y promoverla. Al final de la exposición de los ponentes, se abrirá un turno de preguntas y debate entre ponentes y participantes.

"La necesidad de digitalización es imparable, no obstante, es un proceso que los farmacéuticos venimos haciendo desde hace tiempo en las diferentes áreas de la farmacia. Quizás no somos del todo conscientes, pero 'estamos ya digitalizados' en ámbitos como la gestión de la farmacia, la dispensación, la relación con los pacientes, la comunicación con las instituciones, las propuestas de marketing, etc. Es cierto que ahora este proceso es más rápido y tiene un gran potencial y, por lo tanto, tenemos la responsabilidad de estar actualizados", ha dicho la secretaria del Colegi de Farmacèutics de Barcelona, Aina Surroca.

Asimismo, Pey ha detallado que las nuevas tecnologías, los dispositivos digitales y los nuevos canales de comunicación e interacción con el usuario están cada vez más presentes en el conjunto de la sociedad y también en la oficina de farmacia. "Esta colaboración entre Ágora Sanitaria y anefp tiene como objetivo promover la implantación de nuevas estrategias digitales que mejoren el día a día de la farmacia", ha zanjado.