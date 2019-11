El 78% de las empresas del autocuidado está muy avanzada en digitalización

Publicado 19/11/2019 14:34:31 CET

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 78 por ciento de las empresas del sector del autocuidado de la salud está en una fase muy avanzada de sus procesos de digitalización, según el 'IV Índice de Digitalización del Sector del Autocuidado', promovido por el Comité de Nuevas Tecnologías de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (anefp).

El informe, presentado este martes en Madrid, recoge datos relaionados con el uso de las distintas herramientas tecnológicas y redes sociales por parte de las compañías que fabrican y comercializan medicamentos y productos para el autocuidado de la salud asociadas a anefp.

"Nuestro sector desde hace muchos años tiene la preocupación de que nuestras empresas se digitalicen. No ha sido fácil porque es un sector muy regulado. Pero comparados con hace unos años, estamos avanzados. Desde hace cuatro años, ha habido una evolución extraordinaria. Hay una voluntad decidida de digitalizar en el sector, pero no vamos a renunciar al mundo 'off line'", ha señalado el director general de anefp, Jaume Pey.

Según el informe, el 37 por ciento de las compañías está en proceso de incorporar un manual digital para sus empleados, el 29 por ciento ya lo tiene y un 33 por ciento no cuenta con un documento de este estilo y tampoco tiene planificado incorporarlo. En el entorno digital, la comunicación y promoción de la marca es el objetivo número uno de las empresas, por delante de conseguir nuevos consumidores y de aportar información de productos y servicios.

Webs, redes sociales y el 'e-mailing' son los canales más utilizados por las compañías del sector del autocuidado de la salud en España. "Las redes sociales se usan para traer tráfico a la web, que cuenta con un mayor peso. Pero en el futuro, se piensa que van a ser más importantes las redes sociales o los blogs", ha comentado al respecto el director general de anefp.

PERFILES DE LAS COMPAÑÍAS EN REDES SOCIALES

El 92 por ciento de las empresas utiliza Facebook, el 51 por ciento Twitter y el 33 por ciento LinkedIn. El 63 por ciento ya usa Instagram, una cifra que "está en ascenso", mientras ha descendido ligeramente la utilización de YouTube. "El panorama no sorprende, ya que Instagram es la red social en auge", ha señalado Jaume Pey.

El 40 por ciento de las compañías tiene de 1 a 3 perfiles en redes sociales, el 5 por ciento ninguno, el 30 por ciento más de seis y el 25 por ciento de 4 a 6. "Hay un punto de mejora aquí. Es sano utilizar perfiles para llegar a público diferente. Cuantos más perfiles, más se llega de forma precisa a la audiencia", ha explicado el director general de anefp.

En cuanto al perfil de los usuarios de sus redes sociales, el 59 por ciento son activos y el 41 por ciento pasivos. "Aquí creo que aún podemos mejorar más", ha reconocido Pey, quien ha añadido que las empresas del sector recurren principalmente a las redes sociales para defender y fomentar su reputación, comunicarse con el ciudadano y para atención al cliente.

'APPS' Y VENTA 'ON LINE'

El 55 por ciento de las compañías no ha desarrollado ninguna aplicación de autocuidado de la salud, el 45 por ciento de 1 a 3 y el 0 por ciento más de tres. "Estamos en un nivel un poco bajo en este aspecto", ha argumentado.

Por otra parte, apenas el 18 por ciento realiza venta 'on line' a las farmacias, el 30 por ciento no se lo plantea, el 37 por ciento lo está valorando y el 15 por ciento lo ha desestimado. "Es un porcentaje bajo, ya que cada vez es más habitual en la sociedad vender y comprar por Internet", ha insistido Pey.

Sin embargo, el 65 por ciento de las compañías ve "muy interesante" la venta a través de Internet de las farmacias para los ciudadanos, el 24 por ciento lo considera "complejo y difícil" y el 14 por ciento cree que se debe circunscribir a farmacias grandes. "Va a ser un canal indiscutible para el futuro", ha vaticinado el representante de anefp.