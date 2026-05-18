World Vision alerta de que la nueva variante del ébola detectada en Ituri (RDC) pone en peligro la vida de los niños

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MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

World Vision alerta de que la nueva variante del ébola detectada en Ituri República Democrática del Congo (RDC), en las zonas sanitarias de Bunia, Mongwalu y Rwampara, en la provincia de Ituri, "pone en peligro la vida de los niños"; por el momento, se han registrado 246 casos sospechosos y 80 muertes, incluidos cuatro casos confirmados positivos.

"Nuestra principal preocupación son los niños y las niñas, que son los más vulnerables en una región muy afectada por el conflicto y donde la ayuda humanitaria sigue siendo insuficiente debido a la falta de recursos", afirma Philippe Guiton, director nacional de World Vision en la República Democrática del Congo.

World Vision cuenta con una larga trayectoria en la respuesta a brotes de ébola, no solo en la RDC sino también en Uganda, Sierra Leona y África Occidental. Y recientemente contribuyó a la respuesta al brote de ébola en Bulape, en Kasai, prestando apoyo a más de 200.000 niños, niñas y pacientes, lo que le permitió responder de inmediato al brote, que se declaró extinguido en diciembre de 2025.

"Ituri ya se enfrenta a una situación alarmante de desnutrición aguda, que debilita aún más el sistema inmunitario de las personas, a lo que se suma un acceso extremadamente limitado a la atención sanitaria en zonas remotas. Una respuesta rápida y coordinada ayudará a salvar vidas y a llegar al mayor número posible de personas afectadas", afirma David Munkley, director de la zona Este.

Desde la organización solicitan "financiación urgente" para la respuesta en primera línea de los trabajadores sanitarios, la movilización comunitaria y el equipo de protección en Ituri y las provincias y países vecinos. Y, además, solicitan el fortalecimiento de la coordinación regional para que se mejore la vigilancia y la preparación transfronteriza, especialmente en las zonas de alto riesgo.