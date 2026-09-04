La vuelta al cole de los niños con alergias requiere revisar el tratamiento y coordinarse con el centro educativo

Archivo - Imagen de recurso de una prueba de alergia a niño. - HOSPITAL LA PAZ - Archivo

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) ha recomendado, en el marco de la vuelta al cole, revisar el control de las enfermedades alérgicas en la infancia y garantizar que las familias y los centros educativos cuentan con la información y los recursos necesarios para actuar ante posibles situaciones de riesgo.

Así, aconseja tener actualizado el informe médico, comprobar que la medicación está vigente y adecuadamente ajustada y trasladar al centro las pautas de actuación.

"El informe debe recoger los alérgenos que el niño debe evitar, los síntomas de alarma y las pautas concretas de tratamiento. Cuando esté indicado, también se debe facilitar al centro la medicación necesaria y comprobar que no está caducada, especialmente en el caso de los autoinyectores de adrenalina y los inhaladores", ha explicado la presidenta del Comité de Alergia Infantil de la SEAIC, Sonsoles Infante.

En este sentido, en algunas comunidades autónomas se ha establecido que los propios centros educativos que escolarizan a alumnos con alergia dispongan de autoinyectores de adrenalina. "En tales casos, los centros escolares son los responsables de disponer del número suficiente de autoinyectores, garantizar su adecuado almacenamiento y verificar sus fechas de caducidad", señala la especialista.

Según Infante, esta preparación debe adaptarse también a la edad y madurez del menor. Así, siempre que sea posible, es importante que el niño conozca su enfermedad, pueda identificar sus síntomas y sepa cuándo debe pedir ayuda a un adulto. Al mismo tiempo, mantener una comunicación fluida con el centro educativo permite que las personas que están en contacto con el menor conozcan su situación y las pautas establecidas para su manejo.

En este contexto, el alergólogo es el especialista de referencia para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades alérgicas durante la infancia. Su valoración permite adaptar el tratamiento a la evolución de cada niño y proporcionar a las familias las pautas necesarias para manejar la enfermedad en los distintos entornos en los que se desarrolla.

PROTOCOLOS PARA ACTUAR ANTE EL ASMA Y LA ANAFILAXIA

Los alergólogos destacan que esta preparación resulta especialmente relevante ante situaciones que pueden requerir una actuación rápida, como una crisis asmática o una reacción alérgica grave. Contar con pautas de actuación previamente establecidas facilita que el personal del centro pueda reconocer los síntomas y actuar de acuerdo con las indicaciones establecidas para cada niño.

En el caso del asma infantil, el ejercicio físico, especialmente en ambientes fríos o secos, los procesos infecciosos y la exposición a alérgenos e irritantes pueden desencadenar una crisis. Entre estos últimos se encuentran los ácaros del polvo, el polen, el moho o determinados productos de limpieza. También situaciones de estrés emocional, como la risa o el llanto intensos, pueden actuar como desencadenantes.

Para facilitar la actuación en el entorno escolar, el Comité de Alergia Infantil de la SEAIC dispone del Protocolo de actuación ante el asma en los centros educativos, una guía que permite al personal docente identificar de forma precoz síntomas como tos, pitos o fatiga y actuar en función de la gravedad de la crisis. El protocolo incluye también indicaciones para la administración del inhalador de rescate con cámara de inhalación de forma correcta y sin demora.

En el caso de los niños con alergia alimentaria u otras alergias con riesgo de anafilaxia, es igualmente importante que el centro conozca el diagnóstico, los posibles alérgenos implicados y las pautas de actuación establecidas para cada paciente. En este ámbito, la Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y Látex (AEPNAA) cuenta con un Protocolo específico para el manejo de la anafilaxia en la escuela.

"Para las familias, la vuelta al cole no consiste solo en entregar un informe médico o dejar la medicación en el centro. Necesitamos saber que, si se produce una reacción, las personas que están con nuestros hijos van a reconocerla y van a saber actuar con rapidez. Por eso es fundamental que los centros cuenten con protocolos claros, que la medicación de emergencia esté accesible y que el personal conozca cómo utilizarla. Ante una anafilaxia, cada minuto cuenta", ha declarado el presidente de AEPNAA, Ángel Sánchez.

'ALLERGAPP, UNA HERRAMIENTA DE APOYO ANTE UNA REACCIÓN ALÉRGICA

En este punto, SEAIC ha resaltado 'AllergApp', una aplicación que permite a los pacientes introducir sus datos clínicos y el tratamiento pautado y, ante la sospecha de una reacción, seleccionar los síntomas para recibir orientación sobre cómo comenzar a actuar.

Además, ofrece información general sobre alérgenos, permite generar un informe compartible en PDF, incorpora vídeos sobre el manejo de diferentes dispositivos de adrenalina precargada y facilita el acceso al teléfono de emergencias 112.

"Manejar correctamente una reacción alérgica inesperada, muchas veces de rápida evolución y potencialmente grave, nos obliga a tomar decisiones muy importantes en un corto espacio de tiempo y además con toda la carga emocional de esos complicados momentos", explica el miembro de la SEAIC y desarollador de 'AllergApp', Antonio Letrán.

'AllergApp' está diseñada para pacientes de todas las edades con alergias alimentarias y está disponible en español, inglés y portugués. El especialista subraya que la aplicación no sustituye a la consulta médica y que debe utilizarse cuando el paciente ya dispone de un diagnóstico y un tratamiento específico pautado por su alergólogo.