El volumen de negocio de las clínicas privadas supera los 14.600 millones de euros

Archivo - Imagen de recurso de un quirófano. - ISTOCK - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El valor del mercado de gestión de hospitales privados en España alcanzó en 2025 los 14.630 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,3 por ciento respecto al ejercicio anterior, según un estudio el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA.

Así, el sector encadena cinco años consecutivos con tasas de crecimiento superiores al 5 por ciento. El observatorio subraya que este comportamiento favorable estuvo impulsado por el aumento de la demanda de servicios sanitarios privados, en un contexto marcado por la saturación del sistema sanitario público y por la apuesta de los operadores privados por la modernización tecnológica, orientada a mejorar las capacidades diagnósticas y terapéuticas de los centros.

El principal motor del crecimiento volvió a ser el segmento de aseguradoras, mutuas y entidades colaboradoras con la Seguridad Social, cuya facturación se elevó hasta los 8.460 millones de euros. En 2025 registró un avance del 7 por ciento, concentrando así el 58 por ciento del valor total del mercado.

Por su parte, los ingresos procedentes de conciertos con la sanidad pública alcanzaron los 4.805 millones de euros, con un crecimiento más moderado, cercano al 3 por ciento, representando algo menos de un tercio del volumen de negocio sectorial.

La facturación generada por la clientela privada pura aportó el 9 por ciento restante del mercado, situándose en 1.365 millones de euros, cifra que supuso igualmente un incremento del 3 por ciento respecto al año anterior.

En cuanto a la estructura de la oferta, en 2025 operaban en España 420 hospitales privados, con una dotación conjunta de 46.552 camas, lo que situó la capacidad media por centro en 111 camas, confirmando el predominio de clínicas de reducida dimensión.