Vithas y Oncology Consultants España ponen en marcha una unidad para impulsar la investigación oncológica

Imagen del acuerdo. - VITHAS

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vithas y Oncology Consultants España han anunciado un acuerdo de colaboración para la puesta en marcha de una Unidad de Desarrollo Temprano en Oncología en el Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa.

Según informan, esta alianza permitirá impulsar la investigación y la innovación en oncología, además de facilitar el acceso de los pacientes a ensayos clínicos de primera administración en humanos, de fase I y de fase I/II. Asimismo, la nueva unidad contribuirá al desarrollo de nuevos fármacos oncológicos y al acceso temprano a tratamientos innovadores.

Las entidades subrayan que el objetivo de este acuerdo de colaboración es construir un programa de investigación oncológica en fases iniciales, centrado en ensayos de primera administración en humanos y en estudios guiados por biomarcadores de terapias dirigidas y nuevas modalidades terapéuticas, incluidos los conjugados anticuerpo-fármaco, los anticuerpos biespecíficos y las inmunoterapias de nueva generación. La iniciativa se desarrollará con el respaldo de la Fundación Vithas y del Instituto Oncológico Vithas.

Una de las principales líneas científicas de este nuevo proyecto será la integración de biopsias tumorales seriadas y biopsias líquidas con evaluaciones farmacodinámicas para profundizar en el conocimiento de los mecanismos de acción de los tratamientos, estudiar las causas de la resistencia terapéutica e identificar biomarcadores que ayuden a seleccionar a los pacientes más adecuados.

"La medicina del futuro no se construye únicamente incorporando tecnología, sino conectando asistencia con investigación y haciendo que su beneficio llegue al paciente. Esta unidad representa esa forma de entender la sanidad para contribuir al desarrollo de nuevos tratamientos y acercar al paciente los grandes avances en oncología", ha indicado el director corporativo de Asistencia, Calidad e Innovación de Vithas, David Baulenas.

"El objetivo de la unidad es que se convierta en una puerta de entrada para que los pacientes puedan acceder antes a las terapias que marcarán el futuro de la oncología. Madrid reúne las condiciones necesarias para convertirse en un referente europeo en investigación temprana y estamos convencidos de que esta colaboración ayudará a acelerar ese objetivo", ha finalizado la directora general de Oncology Consultants España, Begoña de las Heras.