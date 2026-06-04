Vithas obtiene los sellos 'Calculo' y '"Reduzco' del Ministerio para la Transición Ecológica

Imagen de las instalaciones de Vithas. - NACHO MARTIN

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vithas ha obtenido los sellos 'Calculo' y 'Reduzco' que concede la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y que distinguen a aquellas organizaciones que, además de calcular su huella de carbono, acreditan avances efectivos en la reducción de emisiones, incorporando compromisos de mejora y seguimiento en el tiempo.

En concreto, Vithas ha acreditado una reducción del 24,37 por ciento de la media de la intensidad de emisión del trienio 2022-2024, último trienio evaluado, respecto al periodo 2021-2023, en los alcances 1+2 y 3.

"También fuimos la primera compañía hospitalaria con un balance neutro en carbono en consumo de gas y electricidad y la primera en medir nuestra huella medioambiental en los tres alcances, además de otras iniciativas de autogeneración eléctrica y ahorro de agua. Como nos gusta recordar, cuidar la salud del planeta también es cuidar la salud de las personas", ha recordado el CEO de Vithas, Pedro Rico.

Por su parte, el director corporativo de Recursos e Infraestructuras de Vithas, José María Ramón de Fata, ha explicado que "el compromiso de sostenibilidad medioambiental de Vithas es algo concebido desde la creación del propio grupo y orientado a un enfoque 'One Health', entendiendo la salud como un ecosistema donde el bienestar humano, animal y ambiental están interconectados".

UN RECONOCIMIENTO QUE ACREDITA LA REDUCCIÓN EFECTIVA DE EMISIONES

Según detalla el grupo, la inscripción de la huella de carbono de Vithas correspondiente al ejercicio 2024 abarca las actividades asistenciales y no asistenciales vinculadas a la prestación de servicios sanitarios especializados desarrolladas en 19 hospitales situados en España, así como en las oficinas centrales ubicadas en Madrid.

El cálculo incorpora los alcances 1+2 y 3, integrando una visión amplia de la actividad de la organización y contemplando emisiones asociadas a los viajes de negocio, desplazamientos de pacientes a instalaciones, desplazamientos 'in itinere' de empleados, transporte y distribución aguas arriba y aguas abajo, productos y servicios adquiridos, gestión de residuos y uso de agua.

UN NUEVO AVANCE EN SU ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD

Vithas destaca que la obtención de los sellos 'Calculo' y 'Reduzco' supone un nuevo avance en su estrategia medioambiental y refleja el trabajo desarrollado para medir y monitorizar e incorporar diferentes medidas que reduzcan el impacto ambiental asociado a su actividad.

Así, señala que estas soluciones abarcan desde la mejora de la eficiencia energética de los hospitales, articulada mediante la promoción de la energía fotovoltaica como fuente de energía limpia y la instalación de nuevos equipos con menor impacto ambiental, hasta una gestión más eficiente de los recursos naturales.

En 2025, las plantas fotovoltaicas instaladas en diferentes hospitales del grupo han producido 1.147.524 kWh, equivalente al consumo anual de 450 familias.

Además, se ha seguido replicando en otros hospitales el proyecto Amán, un innovador sistema de ahorro en consumo de agua en los procesos de esterilización de material sanitario reutilizable, desarrollado por el equipo de ingeniería de Vithas e implantado por primera vez en el Hospital Universitario Vithas Las Palmas. Ahora se ha replicado en Vithas Xanit Internacional. Cuando esté implementado en todos hospitales del grupo permitirá ahorrar casi 70.000 m3 anuales de agua, el equivalente al consumo de agua de 76.300 personas.