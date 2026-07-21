Archivo - Vithas incorpora a GenesisCare España a su red con el objetivo de potenciar su Instituto Oncológico - VITHAS - Archivo

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo sanitario Vithas ha anunciado la incorporación de los 18 centros y unidades asistenciales de la entidad de salud oncológica GenesisCare España a su red asistencial, la cual ha reforzado de esta manera, así como ha servido para potenciar su Instituto Oncológico Vithas (IOV).

Esta operación, que está pendiente de autorización por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se ha materializado tras un acuerdo firmado entre ambas partes y que supondrá un importante avance para el modelo asistencial oncológico del primero de estos grupos. El mismo es protagonizado por el IOV, que coordina la atención al cáncer a través del trabajo multidisciplinar en red, la innovación clínica, la investigación y la docencia.

"La integración de GenesisCare representa una gran oportunidad para seguir avanzando en nuestro modelo de excelencia asistencial en Oncología", ha afirmado el CEO de Vithas, el doctor Pedro Rico, quien ha añadido que "lo más importante es que permitirá ofrecer más capacidades, más conocimiento y más opciones terapéuticas a los pacientes y sus familias, al tiempo que abre nuevas oportunidades de desarrollo profesional, investigación e innovación" para los equipos de la compañía.

De esta manera, la meta de esta integración es ampliar y mejorar las capacidades asistenciales al servicio de los pacientes oncológicos y su entorno. Así, los pacientes de GenesisCare España tendrán acceso a la red de 22 hospitales y 40 centros médicos, tecnologías diagnósticas, recursos asistenciales y especialidades médicas de Vithas, mientras que los de este grupo sanitario se beneficiarán de la experiencia acumulada por esta compañía de salud oncológica, especialmente en Oncología radioterápica, y de una de las plataformas tecnológicas más avanzadas del sector.

COMPROMISO CON UNA ATENCIÓN INTEGRAL Y MULTIDISCIPLINAR

"La incorporación de esta red especializada al IOV reforzará nuestro compromiso con una atención integral, multidisciplinar y apoyada en la mejor tecnología disponible", ha continuado Rico, mientras que el consejero delegado de GenesisCare UK y Europa, Justin Hely, ha destacado que Vithas es una organización que comparte el "compromiso con la calidad en la atención oncológica". "Nuestra ambición de mejorar el acceso de los pacientes a los tratamientos", ha subrayado.

En este sentido, este último ha explicado que el trabajo estrecho entre ambas partes se lleva desarrollando desde hace años. "Estamos alineados en nuestros enfoques hacia los pacientes", por lo que "confiamos en que el proyecto siga creciendo y prosperando bajo la propiedad de Vithas", ha manifestado en relación con este acuerdo.

Ahondando en los elementos protagonistas del mismo, el IOV integra más de 50 médicos expertos en distintas subespecialidades oncológicas y cuenta con 11.900 pacientes únicos. Además, desarrolla una intensa actividad asistencial por la que solo en 2025 atendió casi 30.800 consultas y realizó 12.200 sesiones de quimioterapia y ciclos completos.

Este centro combina una atención clínica de alta especialización con servicios innovadores, como el consejo genético, el diagnóstico molecular y la Cardio-oncología, así como con una sólida actividad investigadora y docente. Por su parte, de los centros de GenesisCare España, cuatro están ubicados en hospitales Vithas, que son el Universitario Vithas Madrid La Milagrosa, el Vithas Xanit Internacional de Benlamádena (Málaga), el Vithas Valencia Consuelo y el Vithas Alicante.

DOTACIÓN TECNOLÓGICA

En cuanto a sus 14 dispositivos restantes, estos se hallan en hospitales y centros de 10 provincias, lo que amplía significativamente la cobertura geográfica, accesibilidad y capacidad asistencial del IOV. Junto a ello, esta red aporta 18 aceleradores lineales (LINACs) y tecnologías de referencia internacional, como 'MRIdian MR Linac', sistema pionero de radioterapia guiada por resonancia magnética ubicado en el Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa, que permite adaptar el tratamiento en tiempo real para tumores complejos o en movimiento; y 'CyberKnife S7', una de las plataformas más avanzadas de radiocirugía robótica de precisión.

Según han indicado desde Vithas, estas capacidades contribuirán a seguir impulsando la Medicina personalizada y de precisión para los pacientes oncológicos, además de que esta integración también abrirá nuevas oportunidades para los profesionales de ambas organizaciones. De hecho, oncólogos médicos, oncólogos radioterápicos, radiofísicos, Enfermería y otros especialistas podrán desarrollar nuevos espacios de colaboración, compartir conocimiento, impulsar buenas prácticas y participar en proyectos conjuntos de formación, investigación clínica e innovación asistencial.

El fortalecimiento de la investigación traslacional y la incorporación de nuevas terapias y tecnologías al proceso asistencial son otros de los elementos destacables de este acuerdo, con el objetivo es acelerar la transferencia de conocimiento a la práctica clínica y facilitar que más pacientes se beneficien de tratamientos cada vez más precisos, personalizados y eficaces.

Por tanto, y tras ser asesorada GenesisCare por KPMG y Herbert Smith Freehills, y Vithas por López-Ibor DPM Abogados, los centros de GenesisCare España se incorporarán progresivamente al IOV una vez que se obtengan las autorizaciones regulatorias correspondientes. Con ello se reforzará este modelo asistencial orientado a mejorar la experiencia de paciente, los resultados en salud y la calidad de vida de las personas con cáncer y sus familias.