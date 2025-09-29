Vithas implanta un plan en sus hospitales que evita el desperdicio de unos 19.000 kilos de alimentos

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Reducción del Desperdicio Alimentario, puesto en marcha por Vithas en colaboración con Sodexo, ha logrado evitar, desde 2024, la pérdida de 18.898 kilos de comida, equivalentes a 20.021 menús completos. Esta reducción ha permitido, además, evitar la emisión de 76 toneladas de CO2 y un ahorro de agua equivalente a más de 267.694 bañeras.

Según informa Vithas, hasta ahora, el Plan de Reducción de Desperdicio Alimentario se ha implementado en ocho hospitales del grupo: Vithas Valencia 9 de Octubre, Vithas Málaga, Vithas Vitoria, Vithas Sevilla, Vithas Madrid Aravaca, Vithas Las Palmas, Vithas Almería y Vithas Lleida). Estos centros, cuatro de los cuales cuentan con la certificación 'Sistema de gestión del desperdicio alimentario' de Bureau Veritas, han conseguido reducirlo, de media, un 50 por ciento.

En el marco del Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, que se celebra este lunes, Vithas asegura que implementará este plan progresivamente en el resto de hospitales en los próximos meses. Para Vithas, gestionar adecuadamente los alimentos utilizados en sus hospitales para preparar los menús diarios y reducir el desperdicio de comida es "ante todo un compromiso ético, al que se suman además sus beneficios medioambientales".

"Nuestro compromiso con la sostenibilidad es firme en todas sus dimensiones. En el caso del desperdicio alimentario, la ética desempeña un rol fundamental en su gestión, y está comprobado que también tiene un efecto positivo para el medioambiente, puesto que la pérdida de comida representa el 10 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo. Con su reducción contribuimos a cuidar la salud de nuestros pacientes cuidando la del planeta", ha indicado el director corporativo de Recursos e Infraestructuras, José María Ramón de Fata.

Con la puesta en marcha de este plan, Vithas señala que se adelantó a la entrada en vigor de la nueva Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que exige a toda la cadena alimentaria implementar planes de prevención.

PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE VITHAS

Este plan se enmarca en Plan director de sostenibilidad de Vithas que busca promover la sostenibilidad ambiental de su actividad. "De hecho, Vithas es el primer grupo hospitalario neutro en carbono en consumo de gas y electricidad y en medir su huella de carbono en los tres alcances, medición certificada por AENOR", apuntan desde el grupo.

En materia de desperdicio alimentario, gracias al programa 'Waste Watch', Sodexo aplica medidas y acciones que inciden en todo el proceso del servicio de alimentación, incluyendo el diseño de la oferta gastronómica. El objetivo de este programa es alcanzar una reducción del 50 por ciento en la pérdida y desperdicio de alimentos en 2030, en línea con la meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

"Como proveedores de servicios de restauración sostenible, tenemos el compromiso de evitar el desperdicio. Es nuestra responsabilidad hacer un uso eficiente de los recursos y evitar que la comida que producimos acabe en la basura", ha finalizado eñ director de RSC y Sostenibilidad de Sodexo, Daniel Lois.