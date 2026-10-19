Vithas y Fundación Diego González Rivas colaborarán en cirugías complejas a personas de países sin recursos

Firma del acuerdo entre Vithas y la Fundación Diego González Rivas. - VITHAS

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vithas y la Fundación Diego González Rivas han firmado un acuerdo de colaboración para realizar cirugías complejas a pacientes de distintos países que carecen de alternativas terapéuticas adecuadas en sus lugares de origen o que no tienen recursos económicos para costeárselas.

El acuerdo formaliza la colaboración que ya mantenían ambas entidades y establece un marco de cooperación que une la capacidad asistencial y tecnológica del Hospital Universitario Vithas Madrid Aravaca con la labor humanitaria de la Fundación Diego González Rivas.

El director ejecutivo (CEO, por sus siglas en inglés) de Vithas, Pedro Rico, ha explicado que el grupo sanitario pone sus recursos humanos y tecnológicos, así como su experiencia asistencial, "al servicio de personas que, de otra forma, estarían avocadas a convivir con patologías complejas e invalidantes o que incluso ponen en grave riesgo sus vidas".

El gerente del Hospital Universitario Vithas Madrid Aravaca, José Carlos Fuentes, ha subrayado que la alta cualificación de sus profesionales, la tecnología de vanguardia de la que dispone el centro y su amplia experiencia en procedimientos complejos "garantizan" el éxito de estas intervenciones.

Por su parte, el doctor Diego González Rivas, presidente de la Fundación, ha destacado que "la verdadera excelencia sanitaria se demuestra también en la capacidad de poner la tecnología y los recursos al servicio de quienes más lo necesitan" y ha abogado por que la falta de recursos no lleve nunca a una persona a perder su oportunidad de vivir.

PRIMER CASO DE ÉXITO

La firma de este acuerdo da continuidad a una colaboración que ya ha permitido extirpar un tumor gigante de 1,3 kilos y 40 años de evolución a una paciente procedente de Perú, que pudo viajar a España gracias a la mediación y apoyo de la Fundación Diego González Rivas.

La operación, que concluyó "con éxito", se llevó a cabo el pasado abril en el Hospital Universitario Vithas Madrid Aravaca, con la participación de un equipo multidisciplinar liderado por Diego González Rivas.