Vithas asegura que "la Enfermería lidera cuidados, impulsa calidad, innova y transforma organizaciones" - VITHAS

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El director corporativo Asistencial del grupo sanitario Vithas, el doctor David Baulenas, ha puesto de manifiesto que "la Enfermería lidera cuidados, impulsa calidad, innova y transforma organizaciones", por lo que ha puesto en valor su papel "diferencial" en la experiencia del paciente.

"Cuando un paciente recuerda su paso por un hospital, rara vez recuerda un protocolo", ha indicado, al tiempo que ha subrayado que "lo que sí recuerda es cómo le hicieron sentir". De esta manera lo ha puesto con motivo de la celebración de la 'II Jornada de Cuidados' de esta entidad, en la que se ha subrayado "el liderazgo y la humanización" de esta profesión.

Durante esta cita, en la que se han analizado la práctica asistencial, la innovación, la tecnología y la humanización del cuidado, se han abordado también aspectos como la empatía en la atención sanitaria, la seguridad del paciente, el liderazgo enfermero, la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) y la mejora de procesos, con la participación de profesionales de distintos hospitales y ámbitos del sector.

COMPROMISO CON LA FORMACIÓN

"Esta jornada supone una oportunidad muy valiosa para nuestro sector, un espacio de encuentro y aprendizaje del que extraer conocimientos aplicables a nuestra práctica asistencial diaria", ha indicado la directora corporativa de Enfermería de Vithas, Sonia Aparicio, tras lo que la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNIE Universidad, Marta Rodríguez, ha agradecido "a los profesionales de Enfermería de Vithas" por "su compromiso con la formación".

Además, esta cita ha albergado el taller 'Atrévete a mirar con mis ojos' y la mesa 'La empatía también cura', iniciativas que han surgido del proyecto desarrollado en Vithas Madrid Aravaca dentro de 'Vithas Aula Salud Colegios', bajo la acción 'Perder el miedo a la bata blanca'.

"Este programa, impulsado junto a la Fundación Gil Gayarre, busca mejorar la experiencia sanitaria de niños y jóvenes con discapacidad intelectual y trastorno del espectro autista (TEA) mediante acciones de sensibilización, formación y contacto directo con el entorno hospitalario", han indicado desde esta compañía.

En cuanto a la mesa 'Lo que no se ve, también se cuida', esta ha servido para ahondar en el papel de la Enfermería en distintos ámbitos de esta organización, "poniendo en valor su contribución en áreas como la calidad y seguridad del paciente, la Medicina preventiva, la prevención de riesgos o la gestión de equipos", han asegurado.

ENTREGA DE PREMIOS

Tras ello, Vithas ha entregado premios a los mejores proyectos, reconociendo "el impacto de la Enfermería en la mejora de los cuidados". El primero ha sido para Vithas Castellón, por el proyecto sobre formación en RCP en Educación Primaria, enmarcado en 'Vithas Aula Salud Colegios', seguido del segundo, para Vithas Valencia Consuelo, por su modelo de continuidad asistencial tras el alta hospitalaria.

Por su parte, el tercer reconocimiento ha sido para Vithas Arturo Soria, por el proyecto 'ITU Zero', centrado en la reducción de infecciones asociadas a sondaje vesical, mientras que el cuarto ha sido para Vithas Madrid Aravaca, por su iniciativa en prevención de riesgos.

"Habrá avances tecnológicos, pero seguirá habiendo algo imprescindible: personas cuidando personas", ha resumido, como cierre a este evento, Baulenas, que ha puesto de manifiesto que el trabajo de las enfermeras "importa para los pacientes, para las familias y para el futuro de la Sanidad". "No habrá transformación sanitaria real sin una Enfermería fuerte, reconocida, escuchada y protagonista", ha finalizado.