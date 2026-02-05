Vithas adquiere dos nuevos robots quirúrgicos Da Vinci y alcanza los siete en toda su red - VITHAS

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo hospitalario Vithas ha anunciado la adquisición de dos nuevos robots quirúrgicos Da Vinci, con los que ha alcanzado los siete en toda su red asistencial para avanzar en la seguridad y precisión de las cirugías complejas.

Según esta entidad, el objetivo era también el de reforzar su liderazgo en la excelencia asistencial, que practica en sus 22 hospitales y 39 centros repartidos por 14 provincias. Para ello, ha llevado a cabo esta operación, articulada a través de su central de compras sanitarias, PlazaSalud+, y que se ha realizado con ABEX Excelencia robótica, distribuidor de estos equipos en exclusiva en España.

Estas incorporaciones forman parte "del ambicioso plan de modernización y actualización que hemos puesto en marcha en Vithas", ha comentado su director corporativo de Recursos e Infraestructuras, José María Ramón de Fata, quien ha añadido que esta es "la tecnología más avanzada para reforzar la precisión y seguridad en las intervenciones", por lo que a los pacientes se les ofrecen "los tratamientos más innovadores, que ofrecen mejores resultados y una recuperación más rápida".

En concreto, con estos modelos, el citado grupo ha explicado que podrá abordar cirugías más complejas, con procedimientos mínimamente invasivos, al realizar incisiones más pequeñas que reducen el sangrado. Mayor precisión y control, un posoperatorio y recuperación mucho más rápida que implica menor dolor y menos posibilidades de complicaciones y una reincorporación más rápida a la vida diaria son las ventajas destacadas.

VISIÓN AUMENTADA EN 3D

Vithas ha informado de que estos sistemas robóticos tienen aplicaciones en, entre otras especialidades, Urología, Ginecología oncológica y benigna, Cirugía torácica, Cirugía general, Otorrinolaringología, y Cirugía pediátrica y de trasplantes. En ellas emplean visión aumentada en 3D para facilitar el acceso a zonas donde es difícil llegar.

Por último, esta entidad, que ha señalado que la mayor precisión se traduce en un mayor control tanto en el proceso de extirpación de tejido sano o enfermo como en el de reconstrucción, ha concluido afirmando que el cirujano tiene una excelente visualización de los puntos de referencia anatómicos, se elimina el temblor fisiológico o movimientos involuntarios del profesional, así como el cansancio postural.