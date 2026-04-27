Empresas.-Vithas actualiza junto a GE HealthCare las resonancias magnéticas para renovar estos equipos entre 2026 y 2028 - VITHAS

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vithas y GE HealthCare han suscrito un acuerdo para impulsar un programa estratégico de actualización tecnológica en resonancia magnética en varios hospitales del grupo entre 2026 y 2028, empezando por el Hospital Vithas Valencia Consuelo.

El proyecto, articulado a través de PlazaSalud+, central de compras sanitarias del grupo Vithas líder en la sanidad privada, contempla seis actualizaciones SIGNA Victor Lift, con el objetivo de reforzar la capacidad diagnóstica de los servicios de radiología y trasladar esa mejora a la experiencia del paciente.

Según señalan, estas actualizaciones permiten incorporar prestaciones de nueva generación sobre el imán ya instalado, el componente central y más robusto del sistema. De esta forma, "se suman capacidades equivalentes a las de un equipo nuevo, con nuevas aplicaciones clínicas, electrónicas y 'software', pero con un impacto operativo menor que el de una sustitución integral, lo que permite una modernización más ágil del parque tecnológico y reduce los tiempos de parada asistencial".

Entre los beneficios clínicos destaca el poder disponer de resonancias "más ágiles, más precisas y más preparadas" para la práctica diaria con la incorporación de AIR Recon DL, una tecnología de reconstrucción basada en deep learning que mejora la calidad de imagen y puede reducir los tiempos de exploración hasta en un 50%.

A ello se suman herramientas de automatización del posicionamiento, planificación de exámenes y selección inteligente de bobinas, orientadas a estandarizar procesos, simplificar el flujo de trabajo y favorecer una mayor productividad del servicio. Asimismo, se incorporan capacidades de monitorización remota que ayudan a reducir tiempos de inactividad no planificados y favorecen una respuesta más ágil ante incidencias.

La actualización de estos equipos de resonancia magnética, además, incorpora ventajas medioambientales relevantes, como el ahorro de helio, la reducción del consumo energético por paciente y menores emisiones de CO2 frente a una renovación completa.

Con este programa, afirman que "Vithas y GE HealthCare refuerzan su colaboración con una apuesta compartida por la innovación aplicada al diagnóstico por imagen, orientada a seguir mejorando la práctica clínica, la eficiencia de los hospitales y la experiencia de los pacientes".