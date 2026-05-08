El vínculo bidireccional entre los trastornos mentales y la salud bucodental

De izq. A dcha. Dres. Cristina Calderón, ... Uera, Óscar Castro y María Martínez - SEPA

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

Los pacientes con enfermedad mental grave tienen el triple de probabilidades que la población general de tener edentulismo, es decir haber perdido todos los dientes, y otros problemas dentales que afectan en la calidad de vida de estos pacientes y que tienen, a su vez, consecuencias en las alteraciones mentales, según la experta de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA), María Martínez.

En este sentido, el Consejo General de Dentistas ha presentado la campaña 'Salud oral y salud mental', patrocinada por Philips, en la que se han inscrito 810 clínicas en toda España para poder recibir una guía de salud mental.

Diversos estudios han evidenciado un "vínculo bidireccional" entre los trastornos mentales, la salud bucodental y la calidad de vida. Los adultos con problemas de salud mental presentan un 25 por ciento más de caries que la población general, además de una mayor incidencia de otras patologías orales. Por ejemplo, cerca del 50 por ciento padece enfermedad periodontal; 2 de cada 3 han sufrido dolor dental en el último año; y más de un tercio presenta caries no tratadas.

Asimismo, existen "asociaciones relevantes" entre la salud bucodental y distintos trastornos mentales y neurológicos. Así, la periodontitis se ha vinculado con el Alzheimer, se ha observado una relación entre inflamación crónica y trastorno bipolar, los pacientes con esquizofrenia presentan mayor riesgo de enfermedad periodontal y los trastornos de la conducta alimentaria pueden provocar erosión dental.

En este contexto, María Martínez ha puesto en valor la importancia de aplicar modelos preventivos en los que se prioricen los hábitos de higiene, pero también la confianza y la seguridad con el paciente.

ESPAÑA, PAÍS EUROPEO CON MÁS TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DENTALES

El médico estomatólogo y presidente del Consejo, Óscar Castro Reino, ha asegurado que España es el país con el mayor consumo de psicotrópicos del mundo, por lo que "está claro que existen muchos problemas mentales".

De hecho, en 2022, la prevalencia de trastornos mentales y del comportamiento alcanzó el 34 por ciento, lo que supone un incremento del 4,7 por ciento respecto a 2019. Entre los problemas de salud mental más habituales destacan los trastornos de ansiedad (10,6 por ciento), seguidos de los trastornos del sueño (8,2 por ciento) y los trastornos depresivos (4,8 por ciento), todos ellos con una tendencia creciente en el periodo 2016-2022.

Al mismo tiempo, Castro Reino ha detallado que los españoles son los europeos que menos acuden al dentista, lo que deriva en que sea el país con mayor número de patologías dentales.

"Las personas mayores españolas son las que más edentulismo presentan y los grupos infantiles son los que más patologías como caries y alteraciones de las encías tienen de toda Europa", ha añadido.

Por su parte, la presidenta de la Sociedad Española de Armonización Orofacial (SEDAO), Cristina Calderón, ha expuesto que cuando se mejora la sonrisa de un paciente, este adquiere seguridad, confianza y autoestima.

En un contexto marcado por las redes sociales, los filtros generan dismorfia en la población y obligan, en muchas ocasiones, a "cumplir estándares que son irreales y realizar tratamientos que no se deberían hacer".

"Tenemos que ser objetivos y poner criterios y realizar realmente el tratamiento que necesita el paciente dentro de un estándar saludable", ha remarcado la especialista, que ha defendido la idea de que hay que "ser conservadores" con el diente.

Calderón ha incidido en que los objetos clínicos no pueden estar mediados por una exigencia estética de un paciente, ya que es tan importante "tratar como no sobre tratar".

Por último, el psiquiatra Diego Figueras ha explicado que las fobias infantiles al dentista pueden derivar en traumas y en que los pacientes no acudan a consulta hasta presentar estadios complejos de la situación.

En este sentido, ha argumentado que la "odontofobia puede pasarse de generación en generación" y que en este contexto, deben ser los pediatras y médicos de Atención Primaria los que detecten los problemas y orienten la situación.

CÍRCULOS VICIOSOS

Asimismo, Figueras ha comentado que se crean "círculos viciosos" en las personas que sufren de problemas de salud mental graves, ya que existen fallos en la autoinmunidad y también en las defensas, y estos pacientes tienen más probabilidades de tener enfermedades que tengan que ver con infecciones, que al mismo tiempo pueden generar enfermedades bucodentales.

Por otro lado, hábitos como el bruxismo pueden hacer que el sueño no sea tan reparador, lo que incrementa los problemas de ansiedad y, al mismo tiempo, el consumo de ansiolíticos genera efectos secundarios como la dependencia o la falta de sueño.

"La evidencia disponible refuerza la necesidad de abordar la salud desde una perspectiva integral. Mejorar la salud bucodental no solo contribuye a prevenir enfermedades físicas, sino que también desempeña un papel fundamental en el bienestar psicológico y social de las personas", ha concluido Óscar Castro Reino.

Por ello, esta campaña es necesaria para un abordaje integral de la salud bucodental, teniendo en cuenta su relación bidireccional con las trastornos mentales.