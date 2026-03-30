Vinculan la obesidad infantil con la apnea obstructiva del sueño

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JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Jerez de la Frontrera (Cádiz) ha publicado un estudio que analiza la relación entre la obesidad y la apnea obstructiva del sueño en niños y niñas.

La apnea obstructiva del sueño en edades tempranas puede provocar alteraciones del comportamiento, problemas cardiovasculares y déficit en el desarrollo cognitivo, por lo que el estudio refuerza la importancia de la detección precoz y del abordaje integral de estos pacientes, ha indicado la Junta en una nota.

El trabajo, titulado 'The influence of obesity on the risk and severity of obstructive sleep apnea in referred prepubescent children', liderado por David Gómez-Pastrana, jefe de Pediatría del hospital jerezano, ha sido publicado en la revista científica European Journal of Pediatrics, una de las más influyentes a nivel europeo, lo que supone un importante reconocimiento a la calidad de la investigación desarrollada en el centro.

La investigación ha sido realizada además por María Cruz Díaz Colom, Carmen Aragón y Juan Mora, integrantes de la Unidad de Neumología Pediátrica del hospital, y se enmarca dentro de la línea estratégica de obesidad infantil, un problema de salud pública de creciente relevancia.

Los autores señalan que el objetivo del estudio ha sido analizar la influencia de la obesidad en el riesgo y la gravedad de la apnea obstructiva del sueño en menores de entre 2 y 9 años. Para ello, se ha analizado una muestra de 645 pacientes, lo que ha permitido obtener resultados sólidos sobre esta relación.

Los resultados evidencian que la obesidad es un factor determinante en la aparición de apnea obstructiva del sueño grave en la infancia, independientemente de otros factores como la hipertrofia de amígdalas y adenoides. Asimismo, se concluye que el sobrepeso incrementa más de cuatro veces el riesgo de desarrollar formas graves de esta patología en comparación con niños con peso normal.

Los investigadores han destacado que los pediatras deben mantener "un alto índice de sospecha" ante síntomas como el ronquido nocturno en menores con sobrepeso u obesidad, priorizando la realización de estudios del sueño, subrayando también la necesidad de un abordaje multidisciplinar que incluya el control del peso junto a los tratamientos habituales.

La relevancia de este trabajo ya había sido reconocida previamente por la comunidad científica, al recibir el premio a la mejor comunicación oral en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Neumología Pediátrica. Además, fue presentado en el congreso de la European Respiratory Society, considerado el principal evento europeo en medicina respiratoria.

Para la Junta, esta publicación pone en valor la investigación desarrollada en el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, así como el compromiso de sus profesionales con la mejora de la salud infantil y la concienciación sobre la importancia del control de la obesidad desde edades tempranas.