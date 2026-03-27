La vigilancia activa en carcinoma ductal no tiene peores resultados que la cirugía, según un ensayo

BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un ensayo presentado este viernes en la 15 Conferencia Europea sobre Cáncer de Mama (EBCC15) en Barcelona ha revelado que la vigilancia activa no presenta peores resultados tempranos que la cirugía inmediata en carcinoma ductal in situ (DCIS).

Los autores han asegurado que para las mujeres con DCIS de bajo riesgo, los resultados provisionales son "tranquilizadores", informa el EBCC15 en un comunicado.

Las personas con DCIS presentan células anómalas dentro de los conductos de leche de la mama, pero como no se han extendido al tejido mamario circundante, no se trata de un cáncer de mama invasivo.

Con el tiempo, el DCIS puede evolucionar hacia un cáncer de mama invasivo, pero las investigaciones sugieren que alrededor de 4 de cada 5 casos nunca llegarán a convertirse en invasivos ni potencialmente mortales.

El equipo estudió si las pacientes con DCIS de bajo riesgo pueden ser monitorizadas de forma segura mediante revisiones periódicos en lugar de someterse a cirugía inmediata, como se hace actualmente, para evitar tratamientos innecesarios sin poner las afectadas en riesgo.

MÁS DE 1.400 PACIENTES

El estudio ha seguido durante 2 años a un total de 1.423 mujeres que estaban siendo tratadas por DCIS de bajo riesgo en unos 60 hospitales de Países Bajos.

El ensayo comenzó en 2017 y las primeras 73 pacientes que se incorporaron fueron asignadas de forma aleatoria a tratamiento estándar --cirugía para extirpar-- o a vigilancia activa --seguimiento estrecho con tratamiento solo si es necesario--.

Posteriormente, tras recibir comentarios de las participantes, el diseño se modificó para permitir que las pacientes eligieran entre ambas opciones, y cerca de 3 cuartas partes optaron por la vigilancia activa --1.025, frente a 330 que eligieron tratamiento inmediato--.

RESULTADOS

Entre las 1.060 pacientes diagnosticadas mediante vigilancia activa, 63 han sido diagnosticadas de cáncer de mama invasivo, tras lo que se detuvo el estudio, que debía finalizar tras detectarse 60 casos de cáncer invasivo.

Si se consideran conjuntamente todas las pacientes diagnosticadas hasta ahora de cáncer invasivo, la cifra es de 33 de 363 (9%) en el grupo de tratamiento estándar, frente a 63 de 1.060 (6%) en la vigilancia activa.

Los investigadores observaron que los tumores detectados en pacientes bajo vigilancia activa eran "ligeramente mayores" en promedio (9 milímetros frente a 6), pero no más agresivos.

IMPLICACIONES

El líder de estudio y profesor del Netherlands Cancer Institute y de la Universidad de Leiden (Países Bajos), Jelle Wesseling, ha explicado que "por ahora, no hay indicios de que la vigilancia activa produzca peores resultados tempranos que la cirugía inmediata".

"Este estudio aporta evidencia importante al debate sobre cómo reducir el sobretratamiento en la atención al cáncer de mama. Sin embargo, será fundamental disponer de un seguimiento más prolongado antes de plantear cambios en las guías clínicas actuales", ha dicho.