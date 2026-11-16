Viajar con niños a Madrid: top mundial en sanidad, pero un lujo para dormir

Archivo - Varias personas en la remodelada Puerta del Sol, a 4 de diciembre de 2022, en Madrid (España). Con motivo del puente de la Constitución la Puerta del Sol ha quedado despejada y accesible para facilitar la movilidad en la zona durante este period - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Madrid se sitúa en el séptimo puesto mundial, y el tercero en Europa, solo por detrás de Niza y Viena, en calidad sanitaria para viajar con niños, aunque figura al mismo tiempo como la novena ciudad más cara del planeta para dormir, con un precio medio de 209 euros por noche de hotel, según el 'Índice de Ciudades más Amigables para los Niños' elaborado por la red de consignas de equipaje Radical Storage.

El estudio, que evalúa 50 de las ciudades más pobladas del mundo a través de 14 indicadores sobre alojamiento, seguridad, sanidad y planes infantiles, otorga a la capital española una puntuación de 79,2 en el ámbito sanitario -valorando la preparación médica, cercanía de centros y rapidez de atención-, por delante de Tokio (78,3), Bangkok (77,5) o Múnich (77).

Por el contrario, el coste hotelero lastra la nota global de Madrid y la relega a una posición intermedia en la clasificación general.

Sus 209 euros de media por noche superan la tarifa de Niza (198 euros) y multiplican casi por seis el precio de Bangkok (35 euros), el destino más económico del informe, si bien resultan inferiores a los registros de París (223 euros), Roma (246 euros), Dublín (260 euros) o Venecia (306 euros).

A escala global, Tokio lidera el ranking como el mejor destino para viajar en familia con 6,8 puntos sobre 10 -apoyada en una oferta de 1.290 hoteles familiares y altas calificaciones en seguridad y sanidad-, seguida de Dubái (6,5), que comparte con Abu Dabi el liderazgo en seguridad, y Kuala Lumpur (6,4).

Japón logra colocar tres urbes entre las diez primeras (Tokio, Osaka y Kioto), mientras que Orlando encabeza el apartado de ocio infantil con un 38,5% de atracciones aptas para menores, seguida de Abu Dabi (29,6%) y Kuala Lumpur (28,7%). En Europa, solo Estocolmo, Dublín y Zúrich entran en el 'top 10' de ocio.

En el extremo opuesto, Nueva York cierra la lista como la peor ciudad para el turismo familiar (2,3 puntos), penalizada por tener los hoteles más caros del estudio (322 euros por noche) y una oferta escasa para niños, seguida de Venecia (3,1) y Los Ángeles (3,3).

Estados Unidos concentra cinco de los destinos peor puntuados del índice (Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas y Miami).

Finalmente, el consejero delegado de Radical Storage, Alejandro Seina, ha subrayado que la gestión del equipaje en los tramos previos al 'check-in' y posteriores al 'check-out' resulta determinante para la comodidad logística de las familias que se desplazan con niños.