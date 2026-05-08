Las VI Distinciones 'Dama de la Lámpara' reconocen a seis enfermeras oncológicas por su humanización de los cuidados

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MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Sandra Ibarra y el Departamento de Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) han entregado las VI Distinciones 'Dama de la Lámpara' Florence Nightingale, con las que han reconocido la labor de seis enfermeras oncológicas y su compromiso con la humanización de los cuidados.

En la categoría Hospital de Adultos, han resultado premiadas la enfermera del Hospital General de Valdepeñas Claudia María Rodríguez, con la Distinción a la 'Enfermera más llena de vida'; Sara Sánchez Castro, del Hospital Universitario 12 de Octubre, con la Distinción 'Consejo General de Enfermería' a la 'Enfermera más empática'; y Patricia Según López, del Hospital Universitario Puerta del Mar, con la Distinción a la 'Enfemera entrenadora'.

En lo que respecta a la categoría Hospital Pediátrico, ha sido galardonado con la Distinción al 'Enfermero más lleno de vida' Enrique Vegazo Juzgado, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón; la Distinción a la 'Enfermera más empática' ha sido para Verónica Más Espinosa, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón; y la de 'Enfermera entrenadora' para Almudena Hernández Alonso, del Hospital HM Montepríncipe.

Los propios pacientes y supervivientes oncológicos, familiares y cuidadores son quienes eligen a los ganadores de estos premios, que buscan poner de manifiesto que el cuidado va mucho más allá de lo clínico y, con cada gesto, palabra y acompañamiento silencioso, las enfermeras oncológicas sostienen a las personas en uno de los momentos más vulnerables.

El acto de entrega, celebrado en el Ateneo de Madrid, ha reunido a representantes institucionales, académicos y del ámbito sanitario. Entre ellos, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, la directora general de Humanización, Atención y Seguridad del Paciente, Celia García Menéndez; la gerente del Servicio Madrileño de Salud, Elena Fernández Cano; la vicerrectora de Calidad de la Universidad Autónoma de Madrid, Ana Palmar Santos; y la decana de la Facultad de Medicina, Pilar López García. Asimismo, la directora del grado de Enfermería de la UAM, Eva García Perea, una de las impulsoras de estos premios, partició con un vídeo saludo.

En sus palabras de bienvenida, Sandra Ibarra, ha subrayado la importancia de reconocer a quienes acompañan a los pacientes y permiten humanizar el proceso desde su cercanía y excelencia profesional. "La sanidad se sostiene, sobre todo, en las personas que cuidan. En quienes están cuando el diagnóstico llega, cuando el miedo aparece, cuando el tiempo se detiene en una habitación de hospital. Esto lo sabemos bien los pacientes oncológicos", ha detallado.

Durante la ceremonia, también se ha otorgado el 'Reconocimiento La Roche-Posay a una trayectoria' a la directora del Instituto Superior de Formación Sanitaria, Pilar Fernández. Asimismo, la directora ejecutiva de la Florence Nightingale Foundation de Londres, Greta Westwood, ha recibido un sello de edición conmemorativa dedicado a Florence Nightingale.