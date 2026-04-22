La ventilación no invasiva automática en el síndrome de hipoventilación por obesidad es tan eficaz como la manual

Archivo - Hombre con obesidad mórbida - MOTORTION/ISTOCK - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ventilación no invasiva (VNI) autoajustada o automática es tan eficaz como la VNI ajustada manualmente y reduce más costes que esta última para tratar el síndrome de hipoventilación por obesidad (SHO), según un nuevo estudio del Programa de Investigación Integrado (PII) de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

El estudio, que se ha publicado en 'American Journal of Respiratory and Critical Care', muestra que la VNI autoajustada resultó más eficiente económicamente, con un ahorro medio de más de 1.500 euro por paciente, sin diferencias significativas en otros resultados clínicos como ingresos hospitalarios o síntomas con respecto a la ventilación ajustada manualmente.

Este ahorro proviene, en gran parte, de la posibilidad de automatizar el tratamiento y, por tanto, de reducir las pruebas innecesarias. De hecho, el estudio señala que el uso de VNI autoajustada podría evitar en muchos casos la necesidad de realizar polisomnografías tanto diagnósticas como de ajuste (titulación). Esta prueba, que se lleva a cabo durante el sueño para monitorizar la respiración, suele ser necesaria para adaptar la ventilación de forma individual, pero requiere tiempo y recursos especializados.

La automatización de este proceso permitiría simplificar la atención, disminuir la complejidad, agilizar el inicio del tratamiento y reducir la carga asistencial, sin comprometer la eficacia clínica. También abre la posibilidad que hospitales que no disponen de polisomnografías (o con el requerido nivel de especialización) puedan iniciar el tratamiento con VNI automática más ágilmente y sin traslado de pacientes a otros centros de mayor complejidad.

"Esos resultados tienen importantes implicaciones clínicas, ya que indican que podemos ofrecer un tratamiento más sencillo, accesible y con menor coste a un gran número de pacientes con síndrome de hipoventilación por obesidad, sin comprometer su eficacia", concluye el doctor Fernando Masa, neumólogo emérito del Hospital San Pedro de Alcántara, en Cáceres, líder en la investigación del sueño y autor principal del estudio.

El mismo doctor recuerda que los investigadores han calculado que este cambio en la práctica clínica afectaría entre el 40-50 por ciento de toda la población con SHO, una enfermedad creciente debido a la presente "epidemia" de obesidad en todo el mundo.

"Hemos podido demostrar que la VNI autoajustada podría ser preferible en la práctica clínica por su menor complejidad y coste. En pacientes ambulatorios con síndrome de hipoventilación por obesidad, la ventilación no invasiva autoajustada mostró una efectividad a largo plazo no inferior a la VNI ajustada manualmente, siendo además más coste-efectiva", expone la doctora Alejandra Roncero, directora del PII en Sueño de SEPAR y coautora del estudio.

El SHO se caracteriza porque los pacientes con obesidad respiran menos (hipoventilación) y, como consecuencia, sufren una acumulación del dióxido de carbono en sangre (hipercapnia). Se considera que un paciente tiene SHO si tiene hipercapnia diurna en vigilia y trastornos respiratorios del sueño, tras excluir otras causas de hipoventilación. Además, se sabe que la apnea obstructiva del sueño (AOS) está presente en el 90% de los pacientes con SHO y cerca del 70% también presenta AOS grave. Los pacientes con SHO e hipercapnia tienen peor pronóstico y mayor uso de recursos sanitarios que quienes presentan solo AOS u obesidad con dióxido de carbono normal (eucapnia).

El tratamiento habitual es introducir una presión positiva en la vía aérea (PAP), mediante una presión única (CPAP) o binivel con dos presiones (VNI), que mantiene abiertas las vías respiratorias altas, introduce mayor cantidad de aire en los pulmones, mejora síntomas, reduce el consumo de recursos sanitarios (con menos hospitalizaciones) y la mortalidad. La VNI es preferible en casos sin AOS grave o que no toleran la CPAP.