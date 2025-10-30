Varios hospitales privados españoles son galardonados en la IV edición de los Premios Europeos a los Hospitales Privados - ASPE

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varios hospitales privados españoles han resultado galardonados en la IV edición de los 'European Private Hospital Awards' (Premios Europeos a los Hospitales Privados, por su traducción del inglés), consolidándolos en la "vanguardia europea" en innovación tecnológica, investigación clínica y proyección profesional.

El HLA La Vega ha sido premiado en la categoría de innovación tecnológica; el LYX Viamed Urología, en desarrollo profesional; la Fundación Hospitalarias Madrid, en atención preventiva; el Hospital Universitario de Torrejón, en la categoría de mejor integración de la Inteligencia Artificial (IA) en la atención sanitaria; y el Viamed Salud, en prácticas sostenibles y ecológicas en los hospitales.

El resto de centros premiados han sido el Centro Okulus Plus de Oftalmología y Optometría (Polonia), en la categoría de empoderar la experiencia de atención al paciente; el Centro de Diagnóstico y Tratamiento Aneli LTD (Ucrania), en excelencia en asociaciones y colaboraciones público-privadas; y el Novyi Zir LLC and Eximer-Kyiv (Ucrania), en resiliencia y gestión de crisis en el sector sanitario.

Todos ellos se han alzado como ganadores en una edición en la que se han presentado 88 candidaturas procedentes de Alemania, Austria, Bulgaria, España, Francia, Italia, Polonia, Portugal, Rumanía y Ucrania, y que han sido evaluadas por un jurado internacional independiente.

"Estos galardones no solo celebran la excelencia, sino también la capacidad de adaptación y compromiso de nuestros hospitales con el bienestar de los pacientes y la innovación responsable", ha señalado el presidente la Alianza para la Sanidad Privada (ASPE), Carlos Rus.

Por su parte, el presidente de la Unión Europea de Hospitales Privados (UEHP), Óscar Gaspar, ha destacado que Madrid es la "capital europea" de la sanidad privada, y que el propio sector representa el 42 por ciento de todas las camas hospitalarias en Europa.

"Los hospitales privados son un pilar cada vez más importante de los diversos sistemas sanitarios, tanto a través de su actividad privada como de la colaboración con los sistemas públicos. Estamos aquí juntos para destacar la excelencia de numerosos proyectos y reafirmar nuestra capacidad y voluntad de hacer más", ha agregado.

La gala también ha servido como un espacio para reflexionar sobre los nuevos desafíos del sector, como la digitalización, la sostenibilidad y la cooperación público-privada, especialmente en un contexto de demanda asistencial y transformación tecnológica.

Esta iniciativa ha contado con el impulso de la UEHP y ha contado con el apoyo técnico de EY. El socio responsable del sector sanidad y farma de EY, Borja Sangrador, ha explicado que su labor ha sido la de servir como nexo entre los candidatos y el jurado, con el objetivo de asegurar un proceso de evaluación caracterizado por la "transparencia, la objetividad y la profesionalidad".