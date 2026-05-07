"El Valor Del Lenguaje Claro En Medicina", Destacado En La RANME Por Expertos Que Subrayan Su Papel En Seguridad Clínica - RANME

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina, España y Portugal (ALANAM), el profesor Álvaro Rodríguez Gama, ha destacado "el valor del lenguaje claro en Medicina" desde una perspectiva panhispánica, y es que la comunicación tiene "un papel esencial" en "la seguridad clínica", según la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME).

Esta organización ha celebrado en su sede el 'I Foro sobre el Lenguaje Claro en Medicina', encuentro que ha profundizado en la dimensión humana, la relación de confianza entre profesionales y pacientes y este rol del lenguaje claro en la calidad asistencial. Todo ello se vincula con el compromiso de esta institución en la defensa del español como lengua de ciencia, así como con su participación en la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, auspiciada por la Real Academia Española (RAE).

En esta cita han participado, entre otros, el presidente de la RANME, el profesor Eduardo Díaz-Rubio; el director de la RAE, el profesor Santiago Muñoz Machado; y el vicepresidente de la entidad convocante, el profesor Antonio Campos Muñoz. Este último ha subrayado la aspiración de "contribuir a un modelo de Medicina más comprensible, cercano y accesible".

"La promoción del lenguaje claro no debe implicar en ningún caso un empobrecimiento del lenguaje científico ni una merma del rigor que caracteriza a la práctica médica", ha continuado, destacando que "ambos requisitos son y deben ser plenamente compatibles". Por su parte, el presidente de Plena Inclusión Madrid, Tomás A. Sancho, ha puesto de relieve "la necesidad de simplificar los textos, estructurar adecuadamente la información y adaptar los contenidos a las capacidades de comprensión de todas las personas".

UN DERECHO DEL CIUDADANO

Tras ello, la responsable del área de Arquitectura del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas del IMSERSO (CEAPAT-IMSERSO), Cristina Larraz Istúriz, ha declarado que "el 78 por ciento de los textos administrativos no resultan claros ni comprensibles, lo que puede vulnerar derechos ciudadanos". Ante ello, el presidente del Foro Español de Pacientes (FEP), Andoni Lorenzo, ha defendido "el derecho de la ciudadanía a entender".

"El papel estratégico que debe desempeñar el Ministerio en la implantación de políticas de lenguaje claro" ha sido destacado por la subdirectora general de Información Sanitaria del Ministerio de Sanidad, Belén Delgado Díez, mientras que el director de Comunicación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), Diego Pernas Cabo, ha explicado el uso de versiones adaptadas para facilitar la comprensión por parte de la ciudadanía.

También ha intervenido la representante de la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (FACME), la doctora Manuela Sánchez González, que considera que el lenguaje claro es "herramienta esencial en la práctica asistencial". La necesidad de impulsar iniciativas que promuevan el uso del lenguaje claro entre los profesionales sanitarios ha sido destacada, por su parte, por el secretario general de la Organización Médica Colegial (OMC), el doctor José María Rodríguez.

Por último, el científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el doctor Leonardo Campillos Llanos, presentó los proyectos 'CLARA-MeD' y 'EXPLAIN4HEALTH', que buscan mejorar la comprensión de textos médicos mediante técnicas de procesamiento del lenguaje natural; y la catedrática de la Universidad de Córdoba, Ingrid Cobos López, describió su programa 'oncoTRAD', centrado en la traducción y adaptación del lenguaje del cáncer para pacientes.