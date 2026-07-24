El Vall d'Hebron de Barcelona realiza el "primer" trasplante en España entre dos personas con VIH

Archivo - Fachada del Hospital Vall d’Hebron, a 19 de enero de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vall d'Hebron ha realizado el "primer" trasplante de órganos en España entre dos personas con VIH, con un trasplante de riñón de donante vivo con cirugía robótica, después de la orden de 2025 que lo autoriza y que derogó una normativa anterior de 1987.

Lo han explicado este viernes en una rueda de prensa el gerente del Hospital de Vall d'Hebron, Albert Salazar; la directora de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil, y el coordinador de programas de Donación y Trasplantes de Vall d'Hebron, Albert Sandiumenge.

El receptor, que evoluciona bien tras el trasplante, sufría una glomerulonefritis crónica, no relacionada con el VIH, que se complicó, y de esta forma España se suma a países como Sudáfrica, donde se inició en 2008; Estados Unidos, donde se hace regularmente desde 2024, y países europeos como Italia, Reino Unido y Francia.

Salazar ha recordado que en 1981 fue el primer hospital del Estado en diagnosticar un paciente con VIH, y ahora, 45 años después, ha hecho el primer trasplante en España entre dos personas con VIH.

Ha dicho que en estos momentos de celebración por el Mundial de fútbol masculino, también se tiene que celebrar que España es "campeona mundial" de los programas de trasplantes y donación.

Desde 2005, las personas con VIH podían ser trasplantadas en España de donantes sin VIH, siempre que el receptor cumpliese una serie de requisitos como tener una carga viral de VIH indetectable o suprimible con tratamiento antiretroviral y no haber tenido infecciones oportunistas, y en 2025 se aprobó una orden que autoriza el trasplante entre donantes y receptores con VIH.

Domínguez-Gil ha felicitado en una intervención online a Vall d'Hebron, y ha afirmado que se ha posibilitado ese cambio en la normativa junto con un protocolo que garantiza el desarrollo de manera segura y homogénea, que se aprobó en mayo de 2026 y que poco después ya ha permitido el primer trasplante.

Sandiumenge ha asegurado que representa un "paso más para desestigmatizar" el VIH, dándole una opción para ser donantes y ampliando el abanico para los receptores.