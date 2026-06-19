Vall d'Hebron de Barcelona opera por "primera" vez en Europa a un niño con robot de una sola incisión

Los responsables del hospital, el paciente operado y su padre - EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha realizado este junio la "primera cirugía pediátrica de Europa" con un robot que opera a través de una sola incisión, siendo el paciente un niño de 12 años a quien se extirpó un riñón y su uréter por una infección causada por múltiples piedras.

Lo han explicado en una rueda de prensa de este viernes los responsables del hospital, que han apuntado que la máquina, con el sistema 'monoport' de una sola incisión, minimiza el área inicial de intervención y reduce el daño quirúrgico, ya que usa un solo brazo para introducir todos los instrumentos.

El presidente de la Comisión de Cirugía Robótica del centro, David Virós, ha detallado que los robots quirúrgicos habituales ('multiport'), entran por distintos orificios, por lo que el área inicial es "mucho mayor", y que el nuevo sistema permite introducir los instrumentos a través de una incisión mínima (de unos 2,5 centímetros) y llegar a espacios anatómicos reducidos.

El jefe de la sección de Urología Pediátrica y Trasplante Renal, Marino Asensio, ha explicado que cuando les plantearon la posibilidad de adquirir un robot 'uniport' les "entusiasmó" la idea, ya que permite que el paciente y su familia se vayan a casa lo antes posible.

El proyecto cuenta con un programa de gemelos digitales, que realizan réplicas de los pacientes, algo que según el gerente del hospital, Albert Salazar, supondrá una innovación "importantísima" en planificación quirúrgica e imagen.

El nuevo sistema se está utilizando en Cirugía Pediátrica, Urología y Cirugía General del hospital, y permitirá hacer entre 300 y 350 cirugías robóticas adicionales cada año, que se suman a las 1.000 que se hacen actualmente; hasta ahora ya se han realizado 4 cirugías pediátricas más, y están programándose más a lo largo del año.

SURGERII ROBOTICS

El robot es el Shurui Single Port (SP), el único 'monoport' aprobado en la Unión Europea para procedimientos pediátricos, desarrollado por la empresa china Surgerii Robotics: su CEO, Kai Xu, ha agradecido la visión y el liderazgo del equipo del Vall d'Hebron, que ha valorado las características "singulares y especiales" del aparato.

"La innovación solo tiene sentido cuando llega al paciente a través de la práctica clínica. La tecnología por si sola no mejora la atención al paciente", ha declarado, afirmando que este jueves empieza una verdadera colaboración a largo plazo.