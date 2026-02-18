El Vall d'Hebron de Barcelona extirpa un tumor inoperable con una técnica de trasplante hepático

El Vall d'Hebron ha presentado los resultados de la intervención este miércoles. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha extirpado por primera vez en Catalunya un tumor inoperable en el hígado de una paciente, un colangiocarcinoma, con una cirugía que incorpora una técnica de trasplante hepático, mediante la cual se mantiene el órgano con vida mientras se desconecta temporalmente la circulación sanguínea.

Así lo ha explicado en una rueda de prensa de este miércoles el subdirector asistencial del Hospital Vall d'Hebron, José M. Domínguez, que ha detallado que la nueva técnica aporta "mucha esperanza" a muchos pacientes con este tipo de tumores o similares.

El jefe del grupo de Tumores Hepatológicos, Jaume Capdevila, ha explicado que el colangiocarcinoma es una enfermedad poco frecuente, que afecta a 2-3 de cada 100.000 personas anualmente, y en la mayoría de casos se diagnostica cuando ya es muy grande o presenta metástasis, por lo que no se pueden operar y no tienen "buen pronóstico".

Un 30% de los colangiocarcinomas es, de entrada, operable, pero el 70%, ya sea por metástasis o por ser localmente avanzado, no; sin embargo, un tratamiento preoperatorio como el usado en este caso podría permitir operar algunos de ellos.

REDUCIR EL TAMAÑO DEL TUMOR

En el caso tratado, la paciente, Cristina, de 58 años, tenía un tumor grande --del tamaño de una pelota de balonmano-- sin metástasis que afectaba a las 3 venas suprahepáticas, que recogen la sangre del hígado, y a la vena cava, una de las cuales debía sí o sí mantenerse con vida durante la operación, lo que hacía inviable cualquier abordaje quirúrgico convencional.

A Cristina se le aplicó un tratamiento de quimioterapia e inmunoterapia durante 6 meses, lo que habitualmente se da a pacientes con metástasis, lo que permitió que el tumor disminuyese lo suficiente para terminar operándolo.

LA INTERVENCIÓN

El jefe del servicio de Cirugía General y el Aparato Digestivo del hospital, Gonzalo Sapisochin, dirigió la intervención, que duró 10 horas y movilizó un equipo de 15 profesionales, entre los cuales 5 cirujanos, anestesiólogos e enfermeras.

Sapisochin ha explicado que la máquina usada, llamada 'HOPE', se usa habitualmente en el trasplante hepático, y en este caso se conectó directamente a la paciente, sin mover el hígado de sitio, para protegerlo mientras quedaba temporalmente sin flujo ni drenaje sanguíneo durante la extirpación del tumor.

Durante el tiempo que dura la resección tumoral y la reconstrucción vascular, la máquina mantiene el órgano en una especie de "pausa metabólica controlada", suministrando un líquido oxigenado al hígado bajo condiciones de hipotermia, entre 4 y 10 grados.

En total, se extirpó el 60% del hígado de la paciente, y el 40% restante se preservó en frío dentro de la paciente con el paciente con el sistema de perfusión el tiempo necesario para completar la cirugía vascular.

UNA RÁPIDA RECUPERACIÓN

La paciente, Cristina, ha asegurado que, mientras estaba en quimioterpia e inmunoterapia, era su sueño que la operación fuese viable, y ha descrito todo el proceso como "muy espectacular".

Fue operada en noviembre de 2025, a los 8 días ya estaba en casa y podía caminar, y en enero ya volvió al trabajo y a sus clases de gimnasio habituales.

"REALMENTE AYUDÓ"

Sapisochin ha señalado que es difícil medir con exactitud el beneficio exacto aportó la técnica, pero asegura que "realmente ayudó" y que la paciente se recuperó con facilidad, hasta el punto de que todo el equipo se quedó sorprendido al ver las analíticas posteriores.

Para él, el caso demuestra que es importante que los pacientes pidan segundas opiniones, y apunta que lo que hace es aumentar la seguridad de la resecabilidad, por lo que "se podría aplicar" en otros tipos de tumores, incluso con metástasis

Después de los resultados de la intervención, el Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) trabajará en un estudio para evaluar esta estrategia, que puede ofrecer "más respuestas" a pacientes con enfermedad avanzada o tumores difíciles de operar.