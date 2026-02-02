Valdecilla diseña un simulador neumológico para mejorar los diagnósticos en cáncer de pulmón, sarcoidosis o linfomas

Nuevo simulador - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Virtual Valdecilla (HvV) ha diseñado un simulador neumológico para hacer más rápidos y precisos los diagnósticos en cáncer de pulmón, sarcoidosis pulmonar o linfomas, entre otras patologías.

El nuevo simulador 'crio-EBUS', de máximo realismo, permite a los especialistas perfeccionar técnicas de neumología avanzada, reduciendo así los riesgos y mejorando la seguridad de los pacientes.

El entrenamiento con 'Crio-EBUS' posibilita a la neumología intervencionista obtener biopsias por congelación en el mediastino (el área que se encuentra en la línea media de la cavidad torácica), una técnica novedosa y clave para garantizar el bienestar del paciente y la mejora asistencial, ha destacado el Gobierno.

El objetivo central de este desarrollo no es solo tecnológico, sino humano: conseguir que los médicos alcancen una destreza excepcional antes de realizar la prueba en un paciente real, garantizando así intervenciones más seguras y eficaces, además de mejorar los resultados diagnósticos.

Para el paciente, este logro supone una mejora directa de la atención sanitaria. Al entrenar en un entorno que imita a la perfección el cuerpo humano, los especialistas pueden obtener muestras de tejido de mayor calidad y tamaño.

Esto es vital para diagnosticar con éxito enfermedades graves y permite a los profesionales identificar el tratamiento de inmunoterapia más adecuado para cada persona, avanzando así en la medicina de precisión.

Se trata de un modelo entrenamiento sin precedentes, ya que con 'crio-EBUS', el profesional se siente en un escenario clínico real, lo que elimina las barreras del aprendizaje tradicional con modelos animales o de plástico básico, ha resaltado el Ejecutivo.

Tal y como apuntan desde el Hospital Virtual Valdecilla, la contribución de este simulador de máximo realismo a la formación sanitaria pasa por el realismo ecográfico disruptivo, ya que, por primera vez, se ven imágenes ecográficas idénticas a las de un paciente real, lo que permite una precisión total al dirigir la aguja hacia la zona afectada.

Además, el simulador reproduce fielmente el interior de las vías respiratorias con visión endoscópica y anatomía exacta y permite la criogenización, es decir, el uso de frío real durante el ensayo, el paso más crítico de la biopsia.

A esto se añade que su diseño compacto hace posible el traslado a cualquier hospital del mundo, lo que garantiza una formación sin fronteras. De hecho, desde el HvV ya está planificando estudios con el simulador a nivel internacional.