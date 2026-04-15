La vacunación contra el sarampión ha evitado cerca de 20 millones de muertes en África desde el año 2000

Archivo - Imagen de recurso de vacunación Infantil en África. - GUIDO DINGEMANS - Archivo

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Casi 20 millones de muertes relacionadas con el sarampión han sido evitadas en África desde el año 2000 gracias al aumento de la cobertura de vacunación, según según revela el primer análisis detallado de los objetivos de inmunización en el continente.

El análisis, realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la región africana y Gavi, la Alianza para las Vacunas, también señala que, además de los 19,5 millones de muertes por sarampión evitadas, más de 500 millones de niños en África han estado protegidos mediante la inmunización sistemática entre 2000 y 2024.

Según el documento, los avances en la lucha contra el sarampión ponen de manifiesto el impacto de la inversión constante en inmunización. Desde el año 2000, 44 países africanos han incorporado una segunda dosis de la vacuna contra el sarampión a sus programas de vacunación sistemática, lo que ha contribuido a aumentar la cobertura del 5 por ciento en 2000 al 55 por ciento en 2024. Las campañas complementarias han administrado 622 millones de vacunas. En conjunto, estos esfuerzos han reducido a la mitad las muertes por sarampión en la región africana y han provocado una disminución del 40 por ciento en el número total de casos.

La OMS y Gavi subrayan que, si bien la región ha logrado grandes avances en la protección de la población contra el sarampión, algunos países han ido aún más lejos. En 2023 y 2024, nueve países registraron tasas de incidencia de sarampión consistentemente bajas (menos de cinco casos por millón), y en 2025, Cabo Verde, Mauricio y Seychelles se convirtieron en los primeros países del África subsahariana en alcanzar la eliminación del sarampión y la rubéola, el estándar de oro en la protección contra ambas enfermedades.

AVANCES CONTRA LAS ENFERMEDADES PREVENIBLES MEDIANTE VACUNACIÓN

El análisis también ha evaluado los avances generales y los desafíos en la ampliación de la cobertura de vacunación contra una amplia gama de enfermedades, así como los esfuerzos en curso para alcanzar las metas de la Agenda 2030 para la Inmunización, una estrategia mundial para reducir las muertes y enfermedades prevenibles mediante vacunación, ampliar el acceso a las vacunas y fortalecer la inmunización en la atención primaria de salud.

Los calendarios de vacunación de rutina protegen actualmente contra 13 enfermedades prevenibles mediante vacunación, frente a las ocho del año 2000; las muertes por meningitis se han reducido en un 39 por ciento; la vacuna contra la malaria se ha introducido en 25 países, y solo en 2024, se salvaron al menos 1,9 millones de vidas gracias a la vacunación, el 42 por ciento de las cuales se debieron a la vacunación contra el sarampión.

"África ha logrado avances notables en menos de una generación, ampliando la vacunación y salvando millones de vidas jóvenes", ha declarado Mohamed Janabi, director regional de la OMS para África. "Pero el progreso es desigual e incluso se está ralentizando, dejando a demasiados niños desprotegidos, ya que aún no se alcanzan objetivos clave. Debemos fortalecer urgentemente la inmunización sistemática para que ningún niño se quede atrás", ha añadido.

Además, 47 países del África subsahariana ofrecen actualmente la vacuna contra la hepatitis B como parte de la vacunación sistemática, y 16 de ellos administran la dosis al nacer; 33 han introducido la vacuna contra la rubéola; y 29 ofrecen la vacuna contra el virus del papiloma humano, que protege contra el cáncer de cuello uterino.

"Este análisis, que pone de relieve veinticuatro años de progreso notable en el continente africano, demuestra el inmenso poder de las vacunas para salvar vidas cuando la inmunización se prioriza como política", ha indicado Sania Nishtar, directora ejecutiva de Gavi, la Alianza para las Vacunas.

"Al mismo tiempo, debemos reconocer que estos resultados de inmunización reflejan realidades muy diferentes, y aún nos queda mucho trabajo por hacer para garantizar que podamos llegar a los niños de manera consistente, incluso en los contextos más frágiles y remotos. A través de la agenda de reformas de Gavi Leap, esperamos impulsar mayores avances mediante enfoques novedosos e innovadores y trabajando con los países para construir programas sostenibles y autosuficientes a largo plazo", ha manifestado Nishtar.

PERSISTEN LOS DESAFÍOS

La Agenda de Inmunización 2030 tiene como objetivo una cobertura del 90 por ciento de cuatro vacunas clave para las diferentes etapas de la vida: la tercera dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina; la tercera dosis de la vacuna conjugada neumocócica; la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión, y una dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano.

El análisis de la OMS y Gavi subraya que, aunque millones de niños más están siendo vacunados y los esfuerzos por reducir el número de niños no vacunados están dando buenos resultados, África no está en camino de alcanzar la meta del 90 por ciento de cobertura, ya que "la cobertura de inmunización es desigual y un gran número de niños siguen sin ser vacunados, lo que agrava la equidad en la inmunización dentro de los países".

El rápido crecimiento demográfico, la debilidad de los sistemas de salud, la falta de integración de los programas de inmunización en la atención primaria de salud, así como el impacto devastador del cambio climático, las crisis humanitarias y la inestabilidad política, son algunos de los principales obstáculos para alcanzar la cobertura de vacunación óptima. Por todo ello, la OMS y Gavi concluyen que la inversión continua de los países y una comunicación política sólida son fundamentales.