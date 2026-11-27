Archivo - Imagen de recurso de una persona en una báscula. - FCAFOTODIGITAL/ ISTOCK - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un amplio estudio europeo basado en datos de práctica clínica real ha constatado un cambio significativo en el uso de los medicamentos GLP-1 durante la última década, con una orientación cada vez mayor hacia el tratamiento de la obesidad.

Inicialmente autorizados para el tratamiento de la diabetes tipo 2, cuatro de estos medicamentos cuentan ahora también con autorización para el control del peso en personas con obesidad o sobrepeso acompañado de enfermedades asociadas. Desde 2022, la obesidad se ha convertido en la indicación más registrada para iniciar estos tratamientos en varias de las poblaciones estudiadas.

El estudio DARWIN EU, dado a conocer por la Agencia del Medicamento Europea (EMA, por sus siglas en inglés), incluye datos de más de 1,6 millones de personas que comenzaron un tratamiento con medicamentos GLP-1 entre 2015 y 2025. La información procede de 12 bases de datos sanitarias de diez países europeos. El análisis recoge las prescripciones registradas en las bases de datos participantes, por lo que no refleja necesariamente todo el uso de estos medicamentos en dichos países, ya que algunos ámbitos asistenciales podrían no estar incluidos.

La investigación se ha llevado a cabo en un contexto de creciente demanda de medicamentos GLP-1 y de problemas de suministro que afectan a varios países de la Unión Europea desde 2022. El estudio ofrece una visión de cómo se utilizan estos fármacos en la práctica clínica habitual y aporta información sobre las características de las personas que comienzan el tratamiento y los patrones de uso a lo largo del tiempo. Entre otros aspectos, analiza los principios activos más utilizados, los cambios en las dosis y el paso de un medicamento a otro.

Los medicamentos GLP-1 imitan la acción de la hormona natural GLP-1, que contribuye a reducir los niveles de azúcar en sangre y a regular el apetito. Desarrollados y autorizados inicialmente para tratar la diabetes tipo 2, posteriormente se investigaron sus efectos sobre el peso corporal, lo que dio lugar a autorizaciones específicas para el control del peso y el tratamiento de la obesidad.

Estos medicamentos contienen distintos principios activos. Los investigadores analizaron fármacos con dulaglutida, exenatida o lixisenatida, autorizados para el tratamiento de la diabetes tipo 2, así como aquellos que contienen liraglutida, semaglutida o tirzepatida, aprobados tanto para la diabetes tipo 2 como para el control del peso en personas con obesidad o sobrepeso acompañado de enfermedades asociadas.

Los resultados muestran que los medicamentos que contienen semaglutida fueron los más utilizados, aunque los patrones de consumo variaron entre países y a lo largo del periodo analizado.

PERSONAS ENTRE 52 Y 63 AÑOS

En las bases de datos sanitarias incluidas en el estudio, la mediana de edad de las personas que comenzaron el tratamiento osciló entre los 52 y los 63 años. Más de la mitad de los pacientes eran mujeres en nueve de las 12 bases de datos analizadas.

A partir de 2022, la obesidad se convirtió en la indicación más frecuente registrada para iniciar el tratamiento en varias de las poblaciones estudiadas. Este cambio estuvo impulsado principalmente por la rápida incorporación de los nuevos medicamentos con semaglutida y tirzepatida, así como por la creciente disponibilidad en Europa de fármacos GLP-1 autorizados para el control del peso.

Los investigadores también analizaron las enfermedades que presentaban los pacientes, los tratamientos que habían recibido anteriormente y la evolución de sus pautas terapéuticas. Entre las personas que comenzaron a utilizar medicamentos GLP-1 eran frecuentes los factores de riesgo cardiovascular y otras patologías, como los niveles elevados de colesterol y otras grasas en sangre.

PATRONES DE TRATAMIENTO

Por su parte, los patrones de tratamiento variaron considerablemente entre los distintos medicamentos y países. Aunque los fármacos GLP-1 suelen prescribirse inicialmente en dosis bajas que se incrementan de forma gradual, el estudio encontró pautas más diversas en la práctica clínica habitual. Algunos pacientes pasaron a dosis más altas, posteriormente las redujeron o volvieron a aumentarlas. También se observaron cambios de un medicamento GLP-1 a otro durante el seguimiento.

El posible uso de estos medicamentos fuera de sus indicaciones autorizadas, incluido el control del peso en personas sin obesidad, ha suscitado una gran atención pública. Sin embargo, aunque el estudio no abarcó todos los ámbitos asistenciales, los resultados muestran que, en la mayoría de las fuentes de datos, menos del 14 por ciento de los nuevos usuarios no tenía registrado ningún diagnóstico de diabetes tipo 2 u obesidad.

Aunque la tendencia general de las prescripciones fue al alza, algunos países registraron fluctuaciones que parecían coincidir con los problemas de suministro de medicamentos comunicados por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Por ejemplo, el uso de semaglutida aumentó rápidamente, pero experimentó descensos temporales o repuntes en algunos países durante los periodos de interrupción del suministro.

PRÓXIMAS INVESTIGACIONES

Según la EMA, los estudios basados en datos de práctica clínica real, como este, ayudan a las autoridades reguladoras a comprender cómo se utilizan los medicamentos en la asistencia sanitaria habitual y pueden orientar futuras investigaciones sobre su seguridad y eficacia.

Más allá de Europa, la publicación contribuirá a ampliar la base de evidencias sobre los medicamentos GLP-1. Varios organismos reguladores de otros países, miembros de la Coalición Internacional de Autoridades Reguladoras de Medicamentos (ICMRA), están utilizando el protocolo y el enfoque analítico del estudio DARWIN EU como base metodológica para desarrollar análisis similares y avanzar hacia una visión más global del uso de estos fármacos.

Además, están previstos nuevos estudios de DARWIN EU para investigar aspectos como las posibles diferencias entre hombres y mujeres en las reacciones adversas y la carga de las enfermedades cardiometabólicas.