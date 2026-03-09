El uso de medicación estimulante para tratar el TDAH en adultos se ha más que duplicado desde el inicio de la pandemia

Archivo - Pastilla - ISTOCK - Archivo

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las nuevas recetas de estimulantes entre adultos, principalmente para tratar el TDAH, aumentaron más del doble desde el inicio de la pandemia de COVID-19, especialmente en adultos más jóvenes, según una nueva investigación de la Red de Investigación sobre Políticas de Drogas de Ontario (Canadá) publicada en 'CMAJ' (Canadian Medical Association Journal).

Anteriormente, los estimulantes se recetaban principalmente para casos pediátricos de TDAH y otras afecciones. Sin embargo, en los últimos 20 años, los diagnósticos de TDAH y las prescripciones de estimulantes han aumentado a nivel mundial en adultos, y los datos indican que esta tendencia se aceleró tras el inicio de la pandemia. Investigadores canadienses se propusieron comprender si esta tendencia es evidente en Canadá y las características demográficas de las personas que usan estos medicamentos.

"Nuestros hallazgos pueden reflejar una mejora en el reconocimiento y el tratamiento del TDAH en la edad adulta; sin embargo, la velocidad y la escala de este crecimiento también plantean preguntas importantes sobre cómo se realizan los diagnósticos y si esta prescripción es siempre adecuada", comenta la doctora Tara Gomes, directora del programa de la Red de Investigación sobre Políticas de Drogas de Ontario en el Hospital St. Michael's, Unity Health Toronto y científica del ICES, Toronto, Ontario.

Durante el período de estudio de enero de 2016 a junio de 2024, a 327 053 adultos en Ontario se les dispensó al menos una nueva receta de estimulantes. Más de la mitad (55%) eran mujeres, la edad media era de 31 años y la mayoría (91%) vivía en zonas urbanas. El inicio de la pandemia vio una disminución a corto plazo en nuevos receptores de recetas de estimulantes, seguida de un rápido aumento posterior. Curiosamente, el mayor aumento y las tasas más altas de nuevos receptores de estimulantes se produjeron entre los grupos de edad más jóvenes, sobre todo entre los 18 y los 24 años. Además, antes de la pandemia, las tasas de prescripción de estimulantes eran similares entre hombres y mujeres, pero durante la pandemia, las tasas de prescripción de estimulantes fueron sistemáticamente más altas entre las mujeres en todos los grupos de edad.

"Muchos de estos hallazgos concuerdan con las tendencias en la prescripción de estimulantes observadas a nivel mundial en la era pospandémica y probablemente estén influenciados por una mayor concienciación sobre el TDAH en adultos y un mejor acceso a la atención médica, siguiendo un patrón histórico de infradiagnóstico del TDAH en la edad adulta, especialmente entre las mujeres", informa la coautora, la doctora Mina Tadrous, profesora asociada de la Facultad de Farmacia Leslie Dan de la Universidad de Toronto. "Sin embargo, el creciente impacto de las personas influyentes en las redes sociales en la concienciación sobre el TDAH en adultos jóvenes, así como la rápida evolución de los servicios de salud virtuales que facilitan las evaluaciones y el tratamiento en línea, también podrían estar contribuyendo a diagnósticos erróneos y posibles daños".

Estudios realizados en Estados Unidos, Australia, el Reino Unido y Finlandia han reportado tendencias similares en el aumento del consumo de estimulantes. La mayor concienciación y el diagnóstico del TDAH en adultos, el mayor acceso a recetas médicas mediante atención virtual, el mayor tiempo dedicado a las pantallas y el estrés mental son algunos de los factores impulsores señalados. El uso de estimulantes recetados para tratar a personas con ansiedad y depresión también podría estar contribuyendo a esta tendencia, ya que el 25% de los nuevos receptores de estimulantes fueron diagnosticados con una o ambas afecciones.

Los investigadores también observaron cambios en los patrones de prescripción, con una disminución en las prescripciones de psiquiatras después del inicio de la pandemia (del 26% al 18%) y un aumento en las prescripciones de enfermeras y enfermeras profesionales (del 2% al 10%).

"Si bien una mayor concienciación sobre el TDAH en adultos probablemente ha ayudado a muchas personas a acceder a atención oportuna, el rápido aumento de la prescripción de estimulantes en esta población, junto con un mayor inicio por parte de profesionales no especializados, el aumento de la atención virtual y plazos de evaluación más cortos, también plantean inquietudes sobre la calidad de las prácticas diagnósticas", advierte Gomes. "Dado que el diagnóstico del TDAH en adultos requiere una evaluación clínica minuciosa y completa, estos patrones indican la importancia de garantizar el uso de protocolos de evaluación rigurosos para respaldar decisiones de tratamiento más alineadas con los estándares clínicos".

Los autores piden un seguimiento y una evaluación continuos para comprender las causas fundamentales de las crecientes tasas de consumo de estimulantes y el equilibrio entre el tratamiento cuando está indicado y la protección de los pacientes contra posibles daños.