Urólogo insta a no descuidar las revisiones médicas para la detección precoz del cáncer de próstata

Una enfermera coloca una chapa de Movember a una auxiliar del Área de Cáncer de Próstata del CCUN, como gesto de apoyo a la salud masculina. - CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del Área de Cáncer de Próstata del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) y director del Centro de Próstata de la Clínica Universidad de Navarra, Bernardino Miñana, ha instado a "no descuidar las revisiones médicas" y realizar las pruebas de detección precoz de cáncer de próstata cuando se deba, especialmente si existen antecedentes familiares.

Así lo ha señalado en el marco de 'Movember', la campaña internacional de concienciación sobre la salud masculina que se celebra en noviembre. Según las estimaciones de la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), se diagnosticarán 34.833 nuevos casos de cáncer de próstata en España durante 2026.

En este contexto, los especialistas del CCUN han destacado la importancia de individualizar el tratamiento de esta enfermedad, el tumor más frecuente entre los hombres españoles, en función de la agresividad y la extensión del cáncer, su localización, la edad, el estado general de salud y las preferencias del paciente.

"Dos pacientes con cáncer de próstata pueden necesitar tratamientos muy diferentes. La prioridad es identificar cuál ofrece las mejores posibilidades de controlar la enfermedad y, al mismo tiempo, preservar funciones tan importantes como la continencia urinaria y la sexualidad", ha explicado Miñana.

Una de las alternativas para pacientes cuidadosamente seleccionados con cáncer de próstata localizado es la terapia focal, que a diferencia de los tratamientos que actúan sobre toda la glándula, busca destruir la lesión tumoral preservando el tejido prostático que no necesita ser tratado.

Para ello, los especialistas emplean la electroporación irreversible, que utiliza pulsos eléctricos para destruir las células del área seleccionada. La resonancia magnética multiparamétrica y las biopsias dirigidas resultan fundamentales para determinar qué pacientes pueden beneficiarse del procedimiento.

La experiencia comunicada por el CCUN, sobre una serie de más de 150 pacientes y una mediana de seguimiento de cuatro años, mostró que el 88 por ciento de los tumores permanecía controlado en la zona tratada, mientras que el 100 por 100 de los pacientes conservaba la continencia urinaria y el 97 por ciento mantenía la potencia sexual previa al procedimiento. Estos resultados corresponden a esa serie y periodo de seguimiento y no excluyen posibles recaídas en otras zonas de la próstata.

CIRUGÍA ROBÓTICA

Otra de las opciones es la cirugía robótica, útil en los pacientes en los que está indicada la extirpación de la próstata. A este respecto, desde el CCUN han destacado la incorporación a principios de año del sistema 'Da Vinci Single Port' (SP), que permite introducir los instrumentos quirúrgicos a través de un único acceso de pocos centímetros.

"La intervención se hace a través de una incisión menor de cinco centímetros, accediendo por vía extraperitoneal, es decir, sin entrar en la cavidad abdominal. Este abordaje es menos invasivo y permite realizar un protocolo de recuperación precoz que evita el drenaje y adelanta la analgesia oral", ha detallado el especialista en Urología de la Clínica Guillermo Andrés Boville.

Desde que se comenzó a emplear esta tecnología, los especialistas del Centro de Próstata han realizado 51 prostatectomías radicales con ella. La mediana de estancia hospitalaria fue de 23 horas y no se produjeron complicaciones durante las intervenciones ni se registraron incidencias graves durante el primer mes posterior a la cirugía.

En cuanto a los resultados funcionales, Andrés Boville ha señalado que, "tras al menos tres meses de seguimiento, el 93 por ciento de los pacientes está continente. Entre los que tenían función eréctil antes de la operación y a los que se les pudieron preservar los nervios, el 72 por ciento recuperó la erección. Son resultados preliminares, con un seguimiento todavía corto".

Con todo, el doctor Miñana ha afirmado que tener más opciones "no significa que haya que intervenir siempre" y, en este sentido, ha enfatizado que se debe apostar por "elegir lo que necesita cada paciente".