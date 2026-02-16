Un urólogo destaca los avances en la eliminación de cálculos renales con técnicas mínimamente invasivas

Imagen de recurso de una persona con dolor en el riñón. - HOSPITAL RUBER INTERNACIONAL

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Servicio de Urología del Hospital Ruber Internacional, Antonio Allona, ha resaltado que la litiasis renal, conocida popularmente como cálculos renales, es una de las patologías urológicas que más ha evolucionado en los últimos años, ya que puede resolverse gracias a técnicas mínimamente invasivas, dejando atrás cirugías invasivas, largas hospitalizaciones y recuperaciones dolorosas.

"En la última década hemos vivido una auténtica revolución. Hemos pasado de procedimientos muy invasivos a técnicas altamente precisas, seguras y personalizadas, donde el paciente está en el centro de todo el proceso", ha señalado Allona.

Además, ha subrayado que algunos centros han apostado por la llamada navegación endourológica, una forma de "viajar" por el interior de las vías urinarias con instrumentos de alta precisión que permiten tratar prácticamente cualquier cálculo con mínima agresividad.

Este cambio se apoya en el uso de ureteroscopios flexibles digitales, sistemas de imagen avanzados y láseres de última generación, que permiten acceder a cualquier punto del aparato urinario "con una precisión impensable hace solo unos años", ha añadido.

Entre los procedimientos más avanzados que se realizan actualmente en el hospital madrileño destacan la endoscopia retrógrada intrarrenal avanzada (RIRS) y la cirugía percutánea mínimamente invasiva (mini-perc), capaces de resolver cálculos complejos en un único acto quirúrgico.

"El uso de láser 'Holmium-YAG' de pulso modulado permite una fragmentación más eficiente, con menos residuos y menor retropulsión del cálculo, lo que se traduce en cirugías más cortas, mayor tasa de éxito y menos reintervenciones", ha indicado Pablo Garrido, especialista en litiasis de la Unidad Renal del centro hospitalario.

Asimismo, el hospital ha incorporado protocolos 'fast-track', orientados a acelerar la recuperación y reducir la estancia hospitalaria, llegando incluso a realizar algunos procedimientos de forma ambulatoria. Gracias a estos avances, la tasa de eliminación completa de cálculos en un solo procedimiento supera el 90 por ciento en la mayoría de los casos, con una reducción de las complicaciones graves.

Según los expertos, el abordaje de la litiasis renal no termina en el quirófano. El estudio metabólico y la prevención de recurrencias son claves, especialmente en pacientes de riesgo. Por ello, el Servicio de Urología trabaja de forma coordinada con Nefrología, Endocrinología y Nutrición, ofreciendo un enfoque multidisciplinar que incluye educación nutricional, control de factores de riesgo y seguimiento a largo plazo. "Hidratación adecuada, reducción de sal y proteínas animales, control del peso y revisiones periódicas son pilares fundamentales", subraya el equipo médico.

"El miedo al tratamiento ya no debe ser una barrera. Hoy, tratar un cálculo renal no tiene por qué ser sinónimo de dolor ni de cirugía agresiva", concluye Garrido.