H. Universitario San Rafael colabora con Airbnb.org para dar alojamiento de familia de pacientes en paliativos

Archivo - Hospital Universitario San Rafael de Madrid - ADRIAN EXPOSITO/SJD - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario San Rafael ha firmado un acuerdo de colaboración con Airbnb.org, con el objetivo de proporcionar alojamiento temporal a los familiares de pacientes que necesitan permanecer cerca del hospital, especialmente en situaciones de final de vida.

El acuerdo, primero de un hospital de la Comunidad de Madrid, proporcionará alojamiento a personas con necesidades urgentes de estancia médica, contribuyendo a reducir la carga emocional, logística y económica a la que se enfrentan muchas familias cuando acompañan a un ser querido en momentos de especial vulnerabilidad. El centro sanitario identificará a los beneficiarios elegibles, quienes podrán acceder a alojamiento gratuito a través de Airbnb.org.

Según explica, esta iniciativa responde a una realidad frecuente en el ámbito sanitario por la que muchas familias tienen dificultades para permitirse una estancia prolongada cerca del hospital, especialmente cuando los pacientes requieren cuidados paliativos.

Al ofrecer alojamiento gratuito, las familias dispondrán de un hogar fuera del hogar que les permitirá estar cerca de sus seres queridos durante el tratamiento médico.

"Este acuerdo con Airbnb.org nos permite dar un paso más en nuestro modelo de atención centrada en la persona. En los momentos finales de la vida, poder estar cerca marca una diferencia esencial. Facilitar ese acompañamiento a las familias forma también parte de nuestro compromiso como hospital", ha señalado César Téllez, gerente del hospital.

"A través de nuestro programa de Estancias Médicas, queremos asegurarnos de que las familias en España no tengan que preocuparse por poder permitirse un lugar donde alojarse para estar cerca de sus seres queridos durante un tratamiento médico" ha apuntado, apunta Christoph Gorder, director ejecutivo de Airbnb.org.

Ha aladido que esta colaboración se suma a otros recientes acuerdos con organizaciones sin ánimo de lucro en toda España "para ayudar a las familias a acceder a un alojamiento cómodo y acogedor, aliviando la carga económica y emocional que afrontan en algunos de los momentos más difíciles de sus vidas".

Por su parte, el centro destaca que con este acuerdo refuerza su modelo de atención integral y, en particular, la labor de su Unidad de Cuidados Paliativos, y se enmarca en una línea de actuación centrada en la humanización de la asistencia sanitaria y en la búsqueda de soluciones que den respuesta a necesidades no clínicas.