El H. Universitario La Luz recibe un sello QH y otros 7 centros de Quirónsalud mejoran o renuevan categoría

Archivo - Fachada Hospital Universitario La Luz. - HOSPITAL LA LUZ - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario La Luz ha recibido por primera vez un reconocimiento 'Quality Healthcare' (QH), de Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), al tiempo que otros siete centros del grupo Quirónsalud han avanzado de categoría o renovado la que ya tenían.

Según ha detallado Quirónsalud, el Hospital Universitario La Luz ha recibido un reconocimiento en la categoría 2 estrellas, mientras que el Hospital Universitari Quirónsalud Barcelona, el Hospital Quirónsalud Córdoba y el Hospital Quirónsalud Málaga han mejorado su categoría y han alcanzado el reconocimiento QH 3 estrellas.

El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y el Hospital Universitario Rey Juan Carlos han renovado el reconocimiento QH 3 estrellas, al tiempo que el Hospital Quirónsalud A Coruña y el Hospital Quirónsalud Torrevieja han revalidado el sello QH 2 estrellas.

El programa de reconocimientos QH, que celebra este año su 13 edición, evalúa y reconoce la calidad asistencial de organizaciones sanitarias públicas y privadas en España. Quirónsalud cuenta ya con 13 centros reconocidos con estos sellos.