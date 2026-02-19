La Universidad de Navarra participa en un proyecto europeo para personalizar el tratamiento de la diabetes tipo 2

Imagen de la investigadora Sonia García. - UNIVERSIDAD DE NAVARRA

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Navarra ha informado de que participará en un proyecto europeo que busca personalizar el tratamiento de la diabetes tipo 2, mediante el desarrollo de un kit de diagnóstico basado en biomarcadores epigenéticos, que permitirá predecir la respuesta y la tolerancia de los pacientes a distintos fármacos, analizando su ADN en sangre, para optimizar la eficacia del tratamiento y reducir efectos secundarios.

La investigadora Sonia García liderará la participación del centro académico en el estudio europeo, coordinado por la Lund University (Suecia), y en el que también intervienen la Aarhus University (Dinamarca), la Region Skane (Suecia) y la Asociación Navarra de Diabetes.

El proyecto contará con 894.000 euros de financiación europea, de los cuales, 200.000 euros han sido concedidos por el Gobierno de Navarra para el desarrollo del estudio en la Universidad de Navarra.

En la actualidad, la respuesta de los pacientes diagnosticados de diabetes tipo 2 al tratamiento farmacológico es altamente heterogénea. Aproximadamente entre un 10 y un 30 por ciento de las personas no responde adecuadamente o no tolera el tratamiento de primera línea, basado en fármacos como la metformina o los análogos del GLP-1, entre los que se encuentra 'Ozempic', y que han supuesto un avance significativo en el tratamiento de la enfermedad.

Sin embargo, estos pacientes podrían recibir un tratamiento más adecuado desde el principio, favoreciendo un mejor control metabólico -incluyendo la glucemia y el peso corporal- y reduciendo el riesgo de complicaciones, tanto a nivel renal como cardiovascular.

"Saber cuál es el tratamiento óptimo tras el diagnóstico es crucial para disminuir la mortalidad asociada a una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. La personalización es clave: frente al modelo de prueba-error, buscamos un tratamiento más eficaz y basado en evidencia, lo que convierte a este estudio en único", explica García.

UN KIT ECONÓMICO Y SENCILLO DE UTILIZAR

El proyecto EPIPREDIA, que se prolongará durante tres años, combinará epigenética, medicina clínica y epidemiología, apoyándose en cohortes de población danesa y sueca con quince años de seguimiento clínico y que suman aproximadamente 24.000 pacientes. "Se trata de una base de datos de enorme valor científico que ya estamos analizando", señala la investigadora.

Mediante métodos innovadores, se identificarán y validarán biomarcadores sanguíneos capaces de predecir la respuesta glucémica, la tolerancia al tratamiento y los cambios de peso en pacientes recién diagnosticados. Además, el estudio analizará el impacto de los fármacos en sus células diana y culminará con el desarrollo de un producto clínicamente útil que facilite la implementación de la medicina personalizada en diabetes tipo 2.

"Este kit resultante queremos que, por un lado, sea económicamente asequible y, por otro, que resulte sencillo de implementar en la clínica, de manera similar a las pruebas de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) utilizadas para diagnosticar el COVID u otras enfermedades infecciosas", indica.

El kit permitirá un mejor control de la glucosa, menor riesgo cardiovascular y renal y de este modo, una reducción de la mortalidad asociada a la enfermedad. Asimismo, este diagnóstico más preciso ayudará a reducir los costes sanitarios y sociales derivados de las complicaciones y de los cambios repetidos de medicación. "Es un proyecto con gran impacto en la salud y la sociedad, ya que la diabetes tipo 2 es una enfermedad cuya incidencia en la población va claramente en aumento", concluye García.