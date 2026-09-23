Archivo - Unir centro de salud con acciones comunitarias, reclamo de SESPAS para más bienestar y evitar medicalización innecesaria - HARBUCKS/ ISTOCK - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) ha presentado su 'Informe SESPAS 2026', a través del que ha reclamado "conectar los centros de salud con actividades comunitarias para mejorar el bienestar y evitar la medicalización innecesaria".

El documento, publicado en su revista científica 'Gaceta Sanitaria', muestra que "una situación de soledad no deseada, la ausencia de redes de apoyo, el sedentarismo o un malestar relacionado con las condiciones sociales no siempre necesitan una respuesta farmacológica". "En algunos casos, participar en una actividad física, cultural o comunitaria, incorporarse a una asociación o recuperar vínculos sociales puede contribuir", señala.

De esta manera lo han concluido dos artículos contenidos en el trabajo, los cuales sitúan la coordinación asistencial como una de las reformas clave para mejorar el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS) y reducir el daño evitable asociado a la fragmentación de la atención. Por ello, animan a actuar sobre los determinantes sociales, económicos, ambientales y culturales de la salud, lo que exige superar un modelo limitado casi exclusivamente a la consulta clínica.

En este sentido, los autores, que consideran que es requerible establecer mecanismos estables de colaboración con los servicios sociales, las Administraciones locales y las asociaciones, han reclamado que los centros de salud incorporen de forma estructural la prescripción social y la orientación comunitaria.

Así, el texto 'Buenas prácticas de coordinación en salud comunitaria' destaca el 'Programa de Prescripción Social y Salud' de Cataluña, impulsado en 2017. "En un año se realizaron más de 29.000 prescripciones sociales y el 77 por ciento de las personas usuarias fueron mujeres", recoge, a la vez que muestra que "entre las más de 3.000 personas que contaban con una evaluación previa y posterior a su participación, el 63,4 por ciento registró una mejora de su bienestar emocional y el 40,8 por ciento mejoró su apoyo social".

"Estos resultados muestran el potencial de conectar la Atención Primaria con los recursos disponibles en el entorno, especialmente en situaciones de vulnerabilidad", han señalado, para añadir, no obstante, que "la prescripción social no sustituye la atención sanitaria ni los tratamientos clínicos cuando están indicados, sino que amplía las respuestas disponibles ante necesidades de salud que tienen un importante componente social o comunitario".

Al respecto, han recordado que cuando las consultas no cuentan con vías de coordinación con los recursos sociales y comunitarios, existe el riesgo de responder mediante intervenciones exclusivamente sanitarias a problemas cuyas causas se encuentran también fuera del ámbito clínico. La recomendación de activos para la salud y la prescripción social permiten incorporar otros recursos a la respuesta asistencial.

MUCHAS EXPERIENCIAS COMUNITARIAS DEPENDEN DEL COMPROMISO DE PROFESIONALES CONCRETOS

De cualquier forma, han enfatizado que "para que este modelo funcione, no basta con entregar a la persona una lista de actividades", sino que "es necesario conocer los recursos del territorio, mantener actualizada la información, establecer mecanismos de derivación, realizar un seguimiento y garantizar la coordinación entre los agentes implicados". Sin embargo, "muchas experiencias comunitarias siguen dependiendo del compromiso de profesionales concretos, de proyectos temporales o de apoyos institucionales coyunturales", han denunciado.

Por su parte, el artículo 'Coordinación entre salud pública y asistencia sanitaria: imprescindible para el desarrollo de funciones de salud pública' advierte de que "en España persiste una separación estructural entre los servicios de salud pública, responsables de funciones como la vigilancia, la prevención y la promoción de la salud; y los servicios asistenciales, centrados principalmente en el diagnóstico, el tratamiento y los cuidados".

"Esta fragmentación limita la capacidad del sistema para anticiparse a los problemas de salud y actuar sobre sus causas", han afirmado los firmantes del trabajo, quienes han agregado que "también dificulta que el conocimiento generado por los servicios de salud pública se incorpore de manera sistemática a la práctica asistencial y que la información recogida en los centros sanitarios contribuya a planificar intervenciones dirigidas al conjunto de la población".

Con todo, SESPAS apuesta como "medidas prioritarias" por "reforzar la formación interdisciplinar, mejorar la interoperabilidad de los sistemas de información, reducir la carga burocrática, establecer indicadores comunes para evaluar resultados y destinar financiación específica a la salud pública y a la coordinación intersectorial".

"La coordinación efectiva entre salud pública y asistencia sanitaria es indispensable para mejorar la equidad, la eficiencia del sistema y los resultados en salud", ha manifestado, tras lo que ha sostenido que "incorporar de manera efectiva la salud pública y los recursos comunitarios a la actividad cotidiana de los centros de salud permitiría abordar mejor las causas sociales de la enfermedad, reducir desigualdades y evitar respuestas exclusivamente clínicas ante problemas que también requieren apoyo social, participación y comunidad".