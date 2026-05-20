Archivo - La Unidad de Salud Avanzada del Hospital Ruber Internacional emplea genómica para decisiones clínicas "útiles" - PASJA1000/PIXABAY - Archivo

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La especialista en Medicina Interna y una de las responsables de la Unidad de Salud Avanzada del Hospital Ruber Internacional de Madrid, la doctora Arántzazu Álvarez de Arcaya, ha señalado que "el reto no es hacer más pruebas, sino indicar las adecuadas para tomar decisiones clínicas realmente útiles", para lo cual este departamento emplea la genómica.

"La Medicina preventiva ha cambiado radicalmente: ya no realizamos chequeos iguales para todos, sino evaluaciones diseñadas a medida según la biografía, el estilo de vida y el perfil de riesgo de cada persona", ha explicado, y es que se han abandonado las pruebas estandarizadas para asumir "un modelo más preciso, predictivo y personalizado que integra historia clínica, estilo de vida, biomarcadores y Medicina genómica".

Según ha indicado este centro del grupo sanitario Quirónsalud, el "objetivo" es "anticiparse a la enfermedad y promover una longevidad saludable", para lo que se pone "el foco" en "la calidad y la pertinencia médica, evitando el sobrediagnóstico y el sobretratamiento". "Hacer más pruebas no significa hacer mejor Medicina", ha indicado Álvarez de Arcaya, que ha añadido que "la clave es identificar aquellas que aportan valor clínico y permiten mejorar el pronóstico".

En este sentido, la Unidad de Salud Avanzada del Hospital Ruber Internacional ha indicado que estructura sus programas "en función de parámetros como la edad o el género, diferenciando estrategias según el perfil del paciente". "En etapas tempranas, el objetivo principal es identificar factores de riesgo modificables y prevenir enfermedades mediante un enfoque predictivo, individualizado y proactivo", ha concretado.

DETECCIÓN PRECOZ DE ENFERMEDAD SUBCLÍNICA

"Es un error pensar que estar sin síntomas equivale a estar sano", ha sostenido Álvarez de Arcaya, al tiempo que ha puesto de manifiesto que "muchas enfermedades evolucionan de forma silenciosa durante años". "No se trata solo de vivir más, sino de vivir mejor, con calidad de vida y funcionalidad durante más tiempo", ha explicado, y es que, "a partir de una determinada edad, el enfoque se amplía hacia la detección precoz de enfermedad subclínica, la prevención de eventos cardiovasculares y el mantenimiento de la autonomía física y cognitiva", ha señalado este centro.

Por su parte, el experto en Medicina predictiva y farmacogenómica, el doctor Javier Sanz, ha destacado que se ha pasado "de un enfoque basado en promedios poblacionales a uno centrado en el riesgo individual". "Dos personas con el mismo perfil clínico pueden tener riesgos muy distintos según su genética", ha señalado, tras lo que ha explicado que ahora es posible "identificar predisposiciones genéticas a enfermedades cardiovasculares o cáncer y actuar de forma precoz, ajustando tanto el seguimiento como las intervenciones preventivas".

En este contexto, ha señalado que la farmacogenómica "permite personalizar tratamientos desde el inicio, evitando efectos adversos y reduciendo el ensayo-error en la elección de fármacos". "El verdadero valor de un chequeo está en convertir los datos en un plan de acción individualizado", ha sostenido, por otro lado, Álvarez de Arcaya, que ha manifestado que, sin una estrategia, solo se tiene "información"; mientras que, con ellla, se dispone de "decisiones que mejoran la salud".