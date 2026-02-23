La Unidad de Asma Grave del Marañón, reacreditada como Unidad de Excelencia por la Sociedad Española de Alergología

Unidad de Asma Grave del Hospital Gregorio Marañón - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Asma Grave del Hospital General Universitario Gregorio Marañón ha recibido de nuevo la acreditación como 'Unidad de Excelencia' y 'Unidad de Docencia' por la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC).

La Unidad de Asma Grave del Hospital Gregorio Marañón, que coordina el alergólogo Francisco Javier de Castro, fue acreditada por primera vez en 2019 y, desde entonces, ha consolidado su trayectoria como referente nacional en el manejo de esta patología, una enfermedad crónica que afecta a un grupo reducido pero especialmente vulnerable de pacientes.

Actualmente, en esta consulta se atienden a más de 400 pacientes, que son valorados al menos dos veces al año para un seguimiento "estrecho y personalizado", ha destacado el Gobierno regional en un comunicado.

La reacreditación como Unidad de Excelencia reconoce el compromiso y la calidad asistencial del equipo del Servicio de Alergología del Hospital Gregorio Marañón, que dirige José Manuel Zubeldia, así como su capacidad para ofrecer una atención altamente especializada a pacientes con asma grave, tanto adultos como pediátricos.

"La reacreditación como Unidad de Excelencia y Unidad Docente no solo avala el trabajo de estos años, sino que nos impulsa a seguir mejorando la atención a nuestros pacientes y a formar a otros profesionales en el manejo de esta patología compleja", ha señalado Zubeldia.

Asimismo, esta certificación acredita a la unidad como centro docente autorizado para impartir formación práctica presencial dentro del programa de Desarrollo Profesional Continuado de la SEAIC y cuenta con todos los requisitos técnicos, humanos y asistenciales exigidos por la SEAIC.

Desde la SEAIC se ha subrayado la importancia de contar con unidades especializadas en asma grave en los hospitales del país, como garantía de una atención integral, eficiente y basada en la evidencia científica. El proceso de acreditación tiene como objetivo identificar y respaldar a estos equipos de alta competencia clínica y docente.

El asma grave se caracteriza por requerir tratamientos complejos para su control. Cuando no se alcanza una buena respuesta con la terapia estándar, y el paciente continúa con crisis frecuentes o necesidad de corticoides orales, se plantean terapias biológicas avanzadas. En esta unidad se valora la indicación de dichos tratamientos, se pauta su inicio y se realiza un seguimiento riguroso de su eficacia.