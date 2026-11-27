Imagen de archivo de una madre que vive con el VIH. - VIVEK MUTHURAMALINGAM

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

UNICEF ha alertado de que casi la mitad de los niños y niñas que viven con el VIH en el mundo no reciben tratamiento y, pese a representar solo el 3 por ciento de las personas con el virus, concentran el 11 por ciento de las muertes relacionadas con el sida.

Con motivo del Día Mundial del Sida, UNICEF recuerda que hay 2,3 millones de niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 19 años que viven con el VIH. Mientras que en 2025, 170 niños y niñas de entre 0 y 14 años murieron cada día por causas relacionadas con el sida.

"Cientos de miles de ellos siguen sin recibir un tratamiento que les podría salvar la vida, mientras que los recortes en la financiación podrían revertir los avances que se han conseguido con tanto esfuerzo", lamenta el organismo.

UNICEF subraya que las nuevas infecciones por el VIH entre niños y niñas de entre 0 y 14 años han disminuido un 69 por ciento desde 2010. Sin embargo, denuncia que sigue habiendo "profundas desigualdades" y las adolescentes corren más riesgo: solo en África subsahariana, cada semana contraen el VIH 1.500 niñas adolescentes de entre 15 y 19 años. Además, en África subsahariana se concentra más del 87 por ciento de los niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 19 años que viven con el VIH.

Por su parte, la región de América Latina y el Caribe encabeza los avances mundiales hacia la eliminación de la transmisión vertical (de madre a hijo) del VIH. Brasil recibió la validación oficial de dicha eliminación en 2025, seguido en 2026 por las Bahamas, Islas Turcas y Caicos, Barbados y, más recientemente, Guyana. Para UNICEF, esto demuestra que es posible eliminar las nuevas infecciones en niños y niñas.

"En ningún otro momento de la historia hemos estado tan cerca de eliminar el sida entre los niños, niñas y adolescentes. No obstante, debemos prestar especial atención a las necesidades específicas de las adolescentes embarazadas, con el fin de garantizar que tengan acceso a una atención prenatal de calidad, cuenten con medios para protegerse del VIH, no encuentren dificultades para reincorporarse a la escuela y puedan obtener la atención necesaria para cuidar de su salud y de la de sus recién nacidos", ha indicado la directora adjunta de VIH y sida de UNICEF, Anurita Bains.

Para UNICEF, los recortes en la ayuda internacional pusieron de manifiesto la fragilidad de los programas contra el VIH que dependen de financiación externa, al provocar una reducción global del 25 por ciento de los fondos destinados al VIH e interrumpir el 22 por ciento de los servicios, incluidas las pruebas de detección del VIH en entornos con una elevada carga de la enfermedad.

Según se desprende de un análisis de UNICEF, si la financiación destinada actualmente a los programas contra el VIH sigue disminuyendo al ritmo actual, 3 millones de niños y niñas podrían contraer la enfermedad y casi 1,8 millones podrían morir por causas relacionadas con el sida de aquí a 2040.

Al mismo tiempo, UNICEF destaca que muchos países han demostrado su liderazgo en el sector de la salud, ya que la financiación nacional destinada a la lucha contra el VIH se incrementó un 4 por ciento en 2025 y ahora representa casi un 60 por ciento del total de recursos destinados al VIH.

"Disponemos de los conocimientos científicos y las soluciones para eliminar el sida. Pero solo podremos lograrlo si los gobiernos y sus aliados mantienen la voluntad política, los servicios y las inversiones esenciales para culminar esta labor", ha finalizado Bains.