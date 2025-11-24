UNAD lanza 'Reconocerlas es el primer paso' y pide espacios seguros para víctimas con adicciones de violencia machista

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, ha lanzado la campaña 'Reconocerlas es el primer paso' con el objetivo de visibilizar a las mujeres con adicciones víctimas de violencia de género y reclamar políticas que respondan de manera efectiva a sus realidades.

La acción, que se difunde con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra cada 25 de noviembre, pone el foco en la "invisibilidad de estas mujeres, atrapadas en la intersección entre violencias machistas y adicciones, y en la falta de recursos que tengan en cuenta sus circunstancias específicas, concretamente el cuidado de sus hijas e hijos".

A esta situación se suma un estigma social que se multiplica cuando una mujer es víctima de violencia de género y, además, presenta un consumo problemático, lo que dificulta que pidan ayuda o accedan a recursos de atención, como indica UNAD que añade que, de casi las 38.000 personas atendidas el pasado año, el 22% fueron mujeres.

Por ello, UNAD difunde un vídeo que pone el foco en el testimonio de una mujer que, tras reconocer su consumo problemático como una forma de sobrellevar el dolor, recibió el clásico mensaje "Muy bien, reconocerlo es el primer paso". La misma frase volvió a escuchar cuando comunicó que ese dolor se lo provocaba un maltratador, lo que evidencia la falta estructural de apoyos reales para salir del ciclo de violencia, como precisan desde UNAD.

En este sentido, hace un llamamiento para que se impulsen acompañamientos especializados, espacios adaptados a los que estas mujeres puedan acudir junto a sus hijas e hijos y formación y sensibilización a profesionales de todos los ámbitos para que puedan comprender mejor estas realidades y ofrecer atención más efectiva.

PERFIL DE MUJERES ATENDIDAS

El perfil de las mujeres atendidas en la red UNAD por una adicción con sustancia es, en su mayoría, el de una mujer adulta, mayor de 34 años, española, con estudios primarios y en situación de desempleo. Lo más habitual es que sea madre, presente algún problema de salud mental, en el 49% de los casos.

Las principales sustancias que motivan la solicitud de tratamiento son, en primer lugar, el alcohol, seguida de la cocaína y el cannabis. En la mayoría de los casos, estas mujeres llevan consumiendo más de once años, habiéndose iniciado antes de la mayoría de edad en un 42% de ellos.

A juicio de la organización, las violencias de género y las adicciones deben abordarse de forma conjunta, ya que la separación actual entre ambos sistemas deja a estas mujeres en un "limbo" que agrava su vulnerabilidad e impide, en muchos casos, su recuperación.