Archivo - UNAD impulsa un decálogo para combatir en los medios de comunicación "el estigma de las personas con adicciones" - KATARZYNABIALASIEWICZ/ISTOCK - Archivo

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Red de Atención a las Adicciones (UNAD) ha impulsado un decálogo para combatir en los medios de comunicación "el estigma de las personas con adicciones", por lo que en este documento ofrece recomendaciones dirigidas a los periodistas "con el objetivo de promover una información más rigurosa".

A juicio de esta organización, que ha contado en esta iniciativa con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), ya que colaborará en su difusión, la divulgación de temas en este ámbito debe ser "respetuosa y libre de estigmas sobre las adicciones" para contribuir "a la protección de los derechos y la dignidad de las personas que viven con esta problemática".

Según ha indicado, este decálogo elaborado por su Comisión de Comunicación, se ha llevado a cabo "tras un proceso de análisis de la cobertura mediática de las adicciones en medios de ámbito estatal, autonómico y local". El mismo "ha permitido identificar patrones comunes y áreas de mejora en el tratamiento informativo de las adicciones, examinando aspectos como el lenguaje empleado, el enfoque de las noticias, las fuentes consultadas, el uso de imágenes y el equilibrio de los relatos publicados", ha explicado.

"Entre los elementos analizados se ha prestado especial atención al uso de terminología estigmatizante, a la tendencia a asociar las adicciones con la delincuencia o la violencia, al predominio de enfoques policiales frente a perspectivas sociosanitarias, así como a la presencia de voces expertas en las informaciones", ha continuado UNAD, que ha añadido que "se ha evaluado el tratamiento visual de las noticias, la existencia de narrativas centradas exclusivamente en las consecuencias negativas y la escasa visibilización de procesos de atención, recuperación y reducción de daños".

RECOMENDACIONES

Con todo, ha recomendado "la utilización de un lenguaje respetuoso centrado en las personas, evitando términos estigmatizantes como 'yonki' o toxicómano, entre otros; la necesidad de evitar enfoques sensacionalistas o criminalizadores; y la importancia de abordar las adicciones desde una perspectiva de salud pública".

Además, aboga por "profundizar en las causas sociales, económicas y estructurales de las adicciones, de incorporar fuentes especializadas y datos basados en la evidencia científica, y de reflejar la diversidad de las personas afectadas, evitando estereotipos asociados a género, origen o clase social". También, ha pedido "mostrar la complejidad de los procesos de recuperación, incluyendo las recaídas, la prevención y la reducción de daños".

Por último, y una vez destacada "la necesidad de un uso responsable de las imágenes en los medios de comunicación", UNAD ha puesto de relieve "el papel fundamental de los medios de comunicación en la construcción de la percepción social sobre las adicciones, así como su capacidad para contribuir a la reducción del estigma y la promoción de una sociedad más inclusiva con estas personas".