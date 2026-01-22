La trombosis avanza hacia un abordaje más personalizado y con terapias más precisas, según expertos

Imagen de la Reunión Nacional de Conclusiones de ASH 2025 celebrada por la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH). - SEHH

La Reunión Nacional de Conclusiones de ASH 2025 celebrada por la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) ha puesto de relieve que la trombosis y hemostasia avanzan hacia estrategias más individualizadas, con un mejor equilibrio entre eficacia y seguridad, y con nuevas dianas terapéuticas que abren perspectivas hasta ahora impensables.

Uno de los mensajes con aplicación clínica más inmediata hace referencia al manejo antitrombótico de pacientes con cardiopatía isquémica que requieren anticoagulación. Según explica Ramón Lecumberri, hematólogo de la Clínica Universidad de Navarra, de Pamplona, "los estudios presentados en ASH 2025 refuerzan que, en determinados escenarios, la anticoagulación en monoterapia es preferible al tratamiento combinado con antiagregantes, ya que la doble terapia se asocia a un mayor riesgo de complicaciones, no sólo hemorrágicas, sino también trombóticas e, incluso, a un aumento de la mortalidad".

"Estos datos nos obligan a replantear estrategias clásicas y a ajustar el tratamiento de forma mucho más precisa al perfil de cada paciente", subraya.

En el ámbito de la trombosis asociada al cáncer, los trabajos presentados han puesto el foco en el sistema fibrinolítico. La evidencia sugiere que este sistema no sólo participa en los fenómenos trombóticos, sino también en la progresión tumoral, con especial relevancia en tumores como el adenocarcinoma de páncreas o el glioblastoma. "La inhibición de este eje podría frenar la progresión del cáncer, lo que abre una vía terapéutica de enorme interés desde el punto de vista traslacional", señala el doctor Lecumberri.

Por otra parte, "se ha confirmado un incremento significativo del riesgo de trombosis venosa en pacientes con hemoglobinopatías, particularmente en la anemia falciforme e, incluso, en personas con rasgo falciforme, un aspecto que obliga a extremar la vigilancia clínica en estos pacientes", añade.

Las microangiopatías trombóticas han sido otro de los grandes ejes de actualización. En la microangiopatía trombótica asociada al trasplante, "los datos presentados durante el último ASH refuerzan el papel central de la cascada del complemento como mecanismo fisiopatológico clave, lo que consolida el desarrollo de terapias dirigidas frente a este sistema".

NOVEDADES EN TROMBOCITOPATÍAS Y PTI

ASH 2025 ha puesto el foco en tres ámbitos prioritarios dentro de la trombosis y la hemostasia: la telangiectasia hemorrágica hereditaria (HHT), la trombastenia de Glanzmann y las nuevas opciones terapéuticas en trombocitopenia inmune (PTI). Según destaca José María Bastida, hematólogo del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, IBSAL, "las comunicaciones presentadas han reforzado la importancia de mejorar el diagnóstico precoz y de avanzar hacia tratamientos más eficaces y adaptados a cada perfil de paciente, especialmente, en enfermedades hemorrágicas raras y en cuadros inmunomediados complejos".

En el caso de la HHT, se ha insistido en la necesidad de aumentar la concienciación sobre esta patología vascular, considerada el segundo trastorno hemorrágico más frecuente a nivel mundial. "El retraso diagnóstico sigue siendo un reto relevante y se asocia a una elevada carga de comorbilidad, así como a un mayor riesgo de complicaciones hemorrágicas y trombóticas. En este sentido, es obligado destacar el papel del hematólogo como figura clave en la identificación temprana, el seguimiento y la optimización del manejo clínico de estos pacientes", explica Bastida.

Por su parte, en trombastenia de Glanzmann se han presentado resultados preliminares de un ensayo fase 2 con un nuevo anticuerpo biespecífico subcutáneo, con datos iniciales favorables de seguridad y tolerancia, y señales prometedoras de eficacia, lo que abre la puerta a disponer de estrategias preventivas en casos de sangrado grave y recurrente.

En el ámbito de la PTI, destacan los resultados iniciales del ensayo fase 3 'Rodex' y del ensayo 'VAYHIT' 2, mientras que, en la PTI refractaria, el Grupo Español de Trombocitopenia Inmune (GEPTI), de la SEHH y de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH), ha aportado evidencia sobre la eficacia y seguridad de avatrombopag.

MOMENTO DE CAMBIOS EN LAS COAGULOPATÍAS

Por último, ASH 2025 ha confirmado el gran momento de cambio que viven las coagulopatías, especialmente la hemofilia, gracias a la llegada de terapias cada vez más eficaces, cómodas y adaptadas a las necesidades reales de los pacientes. El hematólogo Francisco López Jaime, del Hospital Regional Universitario de Málaga, subraya que "los datos presentados apuntan a un abordaje más individualizado, orientado no sólo a prevenir el sangrado, sino también a reducir la carga terapéutica y a mejorar el día a día de las personas que conviven con estos trastornos".

En hemofilia A, los concentrados de factor VIII de nueva generación siguen reforzando el control del sangrado, con especial interés en moléculas de vida media ultra-larga, que muestran tasas de ausencia total de sangrado por encima del 80 por ciento y un perfil de seguridad favorable.