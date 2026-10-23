Tres de cada diez pacientes con depresión no responden adecuadamente a los tratamientos habituales

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez (en el centro), junto a los responsables del V Congreso de la Sociedad Española de Psiquiatría Clínica (SEPC) - EUROPA PRESS

ZAMORA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres de cada diez pacientes con depresión tratados con antidepresivos convencionales presentan resistencia al tratamiento, lo que significa que no consiguen una mejoría clínica y funcional suficiente pese a haber recibido diferentes opciones terapéuticas.

Así lo ha explicado el doctor Cristóbal Pavón, psiquiatra de la Red de Salud Mental de Álava, durante su intervención sobre esketamina en la mesa 'Resistencia terapéutica en psiquiatría: innovación y nuevas alternativas de tratamiento', celebrada durante el V Congreso de la Sociedad Española de Psiquiatría Clínica (SEPC), que tiene lugar estos días en Zamora y a cuya sesión de apertura ha acudido el presidente de la Diputación Provincial, Javier Faúndez.

Durante la sesión se ha puesto de manifiesto que esta situación puede prolongar el sufrimiento psicológico, deteriorar la calidad de vida y afectar a las relaciones personales y el ámbito laboral.

Sin embargo, la falta de respuesta a los tratamientos habituales no significa que se hayan agotado todas las alternativas terapéuticas, gracias al desarrollo de unidades especializadas que permiten combinar distintas intervenciones y ofrecer una atención más individualizada.

Según una revisión científica publicada en World Psychiatry en 2023, que ha dado a conocer el especialista, alrededor del 30 por ciento de los pacientes con depresión tratados con antidepresivos pueden presentar resistencia al tratamiento, aunque las estimaciones varían según los criterios empleados para su diagnóstico y las poblaciones estudiadas.

Generalmente, se considera depresión resistente al tratamiento cuando no existe una respuesta adecuada a, al menos, dos tratamientos antidepresivos diferentes, administrados en dosis y tiempos suficientes.

El doctor Pavón ha puesto de relieve la importancia de reconocer estos casos y ha planteado la siguiente reflexión: "La depresión resistente constituye uno de los grandes desafíos actuales de la psiquiatría, porque puede asociarse a una mayor persistencia de los síntomas, un deterioro importante de la calidad de vida y un incremento del riesgo de conducta suicida en determinados pacientes. Sin embargo, que una persona no responda a los antidepresivos habituales no significa que no existan otras alternativas de tratamiento".

Antes de las palabras del doctor Pavón, también ha intervenido en la inauguración, Faúndez, que ha agradecido la celebración del congreso en Zamora para "sacar esas conclusiones que son importantes para el futuro bienestar de las personas".