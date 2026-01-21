Tres asociaciones entregan 15.000 firmas a Sanidad para exigir que los niños sean atendidos por enfermeras pediátricas

Imagen del encuentro entre la ministra de Sanidad y las representantes de las asociaciones. - AEEP

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Asociaciones de Enfermería Pediátrica (FEDAEP), la Asociación Española de Enfermería Pediátrica (AEEP) y la Sociedad Española de Enfermería Neonatal (SEEN) han entregado este miércoles a la Ministra de Sanidad, Mónica García, unas 15.000 firmas recogidas para reclamar que todos los niños sean atendidos por enfermeras pediátricas en todos los niveles asistenciales.

Esta iniciativa, en el marco de la campaña 'Donde haya un niño o una niña, una enfermera pediátrica', también exige el desarrollo y reconocimiento efectivo de la especialidad de Enfermería Pediátrica en el Sistema Nacional de Salud. La campaña ha contado con el respaldo de sociedades científicas, asociaciones de familia y organizaciones profesionales sanitarias.

Según las asociaciones, el encuentro se ha desarrollado en un clima de diálogo "constructivo" y de "excelente acogida", con una "actitud abierta" y "receptiva" por parte del equipo ministerial, poniendo de manifiesto su "cercanía, compromiso y profunda pasión" por la profesión sanitaria.

En este sentido, las asociaciones aseguran que durante la reunión se ha constatado la voluntad del Ministerio de Sanidad de abordar los desafíos estructurales del sistema y a dar respuesta a los retos presentes y futuros del ámbito de la salud pediátrica.

No obstante, desde AEEP, FEDAEP y SEEN han trasladado la urgencia de avanzar en medidas concretas que respondan a las demandas del sector, defendiendo la necesidad de "decisiones valientes", basadas en datos y en la realidad asistencial, que garanticen condiciones dignas para los profesionales y una atención sanitaria de calidad para la población pediátrica.

"Este apoyo transversal pone de manifiesto que la reivindicación de la Enfermería Pediátrica no es solo una demanda del colectivo profesional, sino una necesidad compartida por las familias y por los profesionales sanitarios que trabajan de forma coordinada en la atención a la infancia y la adolescencia", ha apuntado Isabel María Morales, presidenta de la Asociación Española de Enfermería Pediátrica.

CIFRA CLARAMENTE INSUFICIENTE

Las asociaciones subrayan que España cuenta con cerca de 8 millones de menores de 18 años, "una población con necesidades de salud específicas que requieren cuidados especializados en cada etapa del desarrollo de su vida". Sin embargo, señalan que en la actualidad se estima que existen alrededor de 13.000 enfermeras pediátricas, una cifra "claramente insuficiente" para cubrir las necesidades reales de atención sanitaria infantil y adolescente.

"Para garantizar una atención segura, equitativa y de calidad, sería necesario disponer de al menos 20.000 enfermeras pediátricas más, lo que evidencia un déficit estructural que compromete la atención a la infancia y la adolescencia", asegura Morales.

Por su parte, Diana Flórez, presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Enfermería Pediátrica, ha alertado de la grave situación que atraviesa la especialidad de Enfermería Pediátrica en España y de las consecuencias directas que esta realidad tiene sobre la salud y el bienestar de niños y adolescentes.

"La Enfermería Pediátrica es una especialidad reconocida oficialmente desde el año 2010. Sin embargo, más de una década después, su desarrollo e implantación siguen siendo claramente insuficientes", ha destacado Flórez.

Tras ello, las asociaciones han denunciado que Atención Primaria la situación es "especialmente preocupante". Así, argumentan que en numerosas comunidades autónomas las consultas de pediatría no cuentan de forma estable con una enfermera pediátrica, a pesar de que "la evidencia científica demuestra que su presencia mejora la prevención, el seguimiento del niño sano, la atención a la cronicidad y la educación para la salud de las familias".

"Hoy en día, más del 40 por ciento de los niños en España no tienen acceso a una enfermera pediátrica en su centro de salud, lo que genera inequidades territoriales inaceptables. En el ámbito hospitalario ocurre algo similar. Un porcentaje significativo de las unidades pediátricas están atendidas por profesionales sin la especialidad, no por falta de vocación o compromiso, sino por la ausencia de una planificación adecuada de recursos humanos y de una apuesta decidida por la especialización", ha aseverado Flórez.

"La defensa de la Enfermería Pediátrica no es una reivindicación corporativa, es la defensa del derecho de la infancia a recibir cuidados especializados, seguros y de calidad en todos los niveles asistenciales. Cuando familias y profesionales sanitarios reclaman lo mismo, el mensaje es claro: la Enfermería Pediátrica es una necesidad del sistema, no una opción", ha manifestado Leticia Bazo, presidenta de la Sociedad Española de Enfermería Neonatal (SEEN).

ENFERMERÍA NEONATAL

Desde la SEEN se ha querido poner el foco de manera especial en la situación de los recién nacidos y, en particular, de los neonatos prematuros o con patología, uno de los colectivos, a su juicio, más frágiles del sistema sanitario. "El paciente neonatal es uno de los pacientes más vulnerables que atendemos. Su supervivencia y su desarrollo dependen de cuidados altamente especializados, continuos y extremadamente complejos", ha afirmado Bazo.

La presidenta de la SEEN ha destacado que la atención neonatal exige competencias avanzadas, una formación específica y una actualización constante, debido a la alta dependencia tecnológica, la inestabilidad clínica y el impacto que los cuidados tienen a largo plazo en la salud del niño.

"Cuidar a un recién nacido crítico no es solo una cuestión técnica; implica conocimiento avanzado, capacidad de anticipación y un acompañamiento experto a las familias en momentos de máxima vulnerabilidad", ha añadido.

Por ello, desde la SEEN se considera imprescindible avanzar en el reconocimiento de una subespecialidad o Área de Capacitación Específica (ACE) en Enfermería Neonatal, que garantice una formación reglada, homogénea y reconocida para las profesionales que desempeñan su labor en las unidades neonatales. "La complejidad del cuidado neonatal hace imprescindible el desarrollo de una subespecialidad o ACE en Enfermería Neonatal que reconozca y garantice una formación avanzada y específica", ha finalizado.