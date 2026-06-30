Una treintena de jóvenes participan en el campamento inclusivo de la Federación de Enfermedades Neuromusculares

Archivo - Un nIño en silla de ruedas. - GAYSORN EAMSUMANG/ISTOCK - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Enfermedades Neuromusculares (Federación ASEM) ha informado de que 30 niños y adolescentes de ocho a 18 años, acompañados por tres participantes sin discapacidad, iniciarán este domingo las Colonias ASEM, un campamento de verano inclusivo dirigido a jóvenes con y sin enfermedades neuromusculares que se desarrollará hasta el 12 de julio en la casa de colonias La Cinglera, en Vilanova de Sau, Barcelona.

Federación ASEM ha destacado que este campamento, con más de 30 años de trayectoria, es el único a nivel nacional especializado en enfermedades neuromusculares. De este modo, ofrece una "oportunidad única" a los jóvenes para encontrarse con otros chicos que comparten realidades similares, ganar independencia, asumir nuevos retos y sentirse parte de una comunidad donde cada persona es valorada por lo que es.

"Durante esta semana he llegado a sentirme parte de una familia. Aquí no solo nos divertimos, también aprendemos a ser más independientes, a crecer y a sentirnos parte de una comunidad", ha apuntado uno de los participantes de la pasada edición.

Para garantizar la calidad y la seguridad de los participantes, el campamento cuenta con un equipo de 35 profesionales, incluidos 30 monitores, dos coordinadoras, dos profesionales sanitarias y un asistente personal, lo que permite mantener una ratio de un profesional de apoyo por cada participante con enfermedad neuromuscular.

La temática de esta edición girará en torno al mundo de la televisión y cada jornada transportará a los participantes a un plató diferente inspirado en algunos de los formatos televisivos más conocidos. Asimismo, el programa incluirá piscina diaria, talleres creativos, juegos de agua, deportes adaptados, gincanas, noches temáticas, el tradicional buzón de la amistad y la fiesta final, todas ellas adaptadas a las capacidades de cada participante.

INSTALACIONES ACCESIBLES

La federación ha detallado que la casa de colonias La Cinglera, donde se desarrolla el campamento, ofrece unas instalaciones completamente accesibles y adaptadas para garantizar la participación de todos los menores en igualdad de condiciones. Esto incluye habitaciones adaptadas, espacios comunes accesibles, piscina y amplias zonas al aire libre.

"Las Colonias ASEM son mucho más que un campamento de verano. Son un espacio donde los niños y jóvenes descubren capacidades, construyen amistades duraderas y ganan confianza en sí mismos. Cada edición nos demuestra que la inclusión real es posible cuando eliminamos barreras y ponemos a las personas en el centro", ha resaltado el presidente de Federación ASEM, Manuel Rego.

Además de los beneficios para los jóvenes, la federación ha apuntado que las colonias suponen también una importante semana de respiro familiar. Durante esos días, las familias pueden descansar de las rutinas de cuidados continuados con la tranquilidad de saber que sus hijos están atendidos por un equipo profesional especializado y en un entorno completamente adaptado a sus necesidades.

Las Colonias ASEM 2026 son posibles gracias al compromiso de entidades y empresas como Fundación ACS, Santhera, Fundación Sepla Ayuda, Merlin Properties, Caixabank, Lilly, Vivisol y FIES. Asimismo, cuenta con la ayuda de PTC Therapeutics, Argenx, Italfarmaco, GSK España y Quvitec.