Traumatólogo destaca la importancia de la prevención para evitar bajas laborales por lesión de espalda

Archivo - Dolor de espalda. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / SIAM PUKKATO - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El traumatólogo Eduardo Hevia ha destacado la importancia de seguir medidas de prevención, que incluyan una vida activa y hábitos posturales adecuados, para evitar bajas laborales por lesión de espalda, ya que ha aseverado que "cuando el problema aparece, ya es tarde para lamentarse".

Hevia ha explicado que es poco habitual que las incapacidades que se producen como resultado de lesiones de espalda sean parciales. "Lo más frecuente es que se trate de una incapacidad permanente total para el trabajo habitual, lo que obliga a cambiar de empleo", ha detallado para insistir en que la prevención es fundamental.

Entre el 20 y el 25 por ciento de todas las bajas laborales en España están relacionadas con trastornos musculoesqueléticos y la mayor parte de ellos son lesiones de espalda y generan el 33,9 por ciento de todos los días de baja, lo que indica que, además de frecuentes, suelen ser bajas de larga duración.

Para evitar que la lesión se produzca, el especialista ha detallado que se deben aplicar medidas de educación en salud laboral, incluyendo hábitos posturales adecuados, ejercicio y mantenimiento de una buena forma física. También ha destacado que los trabajadores aprovechen herramientas como grúas, toros mecánicos o sistemas de transporte.

Además, ha apuntado que se deben respetar los límites de carga establecidos. Por ejemplo, los sacos de cemento no pueden superar los 20 kilogramos, ya que es el peso máximo que se considera que una persona puede levantar con su propio esfuerzo.

Cuando la lesión ya se ha producido y es necesaria una baja laboral, Hevia ha destacado que el enfoque para la recuperación debe ser activo. "El tiempo de baja debe aprovecharse para realizar ejercicio saludable, fisioterapia y reeducación del paciente, con el objetivo de facilitar su reincorporación al trabajo", ha explicado.