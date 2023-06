Tratar varices sin pasar por quirófano y recuperar la vida normal inmediatamente es posible gracias a los ultrasonidos

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Vascular Internacional en Madrid y el IVEI de Marbella ofrecen un servicio de abordaje de las varices mediante la aplicación de ultrasonidos focalizados de alta intensidad (HIFU), una técnica que permite combatir las venas varicosas sin cirugía y volver rápidamente a la vida normal.

Así lo ha explicado en una entrevista a Europa Press, el jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular de los hospitales universitarios HM Montepríncipe y HM Puerta del Sur, Luis Izquierdo Lamoca, que ha explicado que más del 40 por ciento de la población, sobre todo mujeres, sufre algún problema venoso.

Dolor, pesadez, sensación de cansancio e hinchazón o edema son algunos de los síntomas de las varices, que en las fases iniciales suponen un problema estético, pero si no se tratan pueden comportar un riesgo importante para la salud.

El doctor Izquierdo Lamoca ha puesto en valor el uso de los HIFU con Sonovein para abordar las varices, un procedimiento totalmente extracorpóreo al que ya han recurrido doscientos cincuenta pacientes en el hospital de HM Montepríncipe, en el Instituto Vascular Internacional y en Grupo IVEI Vascular desde marzo de 2020 con resultados positivos.

EVITAR EL QUIRÓFANO

'Echotherapy', desarrollada por la compañía francesa Theraclion, es una técnica basada en la tecnología HIFU, que a diferencia de la cirugía convencional y de la ablación con láser o la radiofrecuencia es completamente no invasiva y no deja cicatrices.

Esta técnica se aplica mediante la plataforma robótica Sonovein, que funciona de manera similar a una lupa que concentra los rayos del sol en un único punto, ha explicado el doctor Izquierdo Lamoca. En este caso, el robot concentra múltiples haces de ultrasonido sobre la vena dañada, lo que permite que la se caliente y encoja.

El tratamiento Sonovein con HIFU, que ya había sido empleado para hacer frente a otras patologías como combatir nódulos en el tiroides o las mamas, es útil para todos los pacientes con varices que requieran cirugía, incluso para aquellos que, por su alto riesgo no puedan someterse a otras técnicas como la cirugía abierta o el láser, que tengan venas demasiado tortuosas o estrechas o no quieran interrumpir un tratamiento por una operación.

El paciente que más recurre a esta técnica es el que "no quiere pasar por el quirófano". "Es un tipo de personalidad. No le apetece pasar por quirófano porque tiene fobia o porque no se puede permitir perder tiempo y necesita una recuperación rápida", ha explicado el doctor Izquierdo Lamoca, quien ha asegurado que es "la primera técnica" que utilizan en el centro por delante de las más tradicionales.

BENEFICIOS PARA MÉDICO Y PACIENTE

La persona que se somete a este procedimiento obtiene los beneficios de las técnicas mínimamente invasivas, como el láser o la radiofrecuencia, al tiempo que suma que no es necesario ni pinchar ni realizar pruebas preoperatorias, ha argumentado Izquierdo Lamoca.

Al evitar el quirófano se elimina el riesgo de infección por lo que no es necesario un entorno estéril, no hay riesgo de hemorragia, no hay preoperatorio y no es necesaria anestesia general o suspender tratamientos.

Además, la agresión que sufre el cuerpo es "mucho menor" y aunque el paciente no puede hacer gimnasia en los dos o tres días posteriores a la intervención, "recupera la vida normal desde el mismo momento", ha señalado el doctor Izquierdo Lamoca.

En el plano médico, Izquierdo Lamoca ha destacado que esta técnica "permite tratar cosas que hasta ahora eran intratables", como una úlcera abierta, ya que se puede actuar en la vena que la sostiene sin dañar la úlcera, o tratar venas tortuosas o muy pequeñas.

Además, aunque no hay datos económicos precisos, según Izquierdo Lamoca, este procedimiento conlleva un ahorro económico, ya que se hace en consulta y no precisa pruebas previas ni quirófano.

'Echotherapy' se aplica a través del brazo robótico 'Sonovein', una unidad que permite diagnóstico y tratamiento al mismo tiempo. El cabezal que posee emite los ultrasonidos que permiten disparar con precisión al punto de la imagen elegido.

El brazo se mueve automáticamente con "precisión robótica" y va calculando los disparos en función de diferentes parámetros, de manera que evita los errores humanos, ha remarcado el especialista, quien suele comparar este procedimiento con los coches de asistencia al conductor, ya que facilitan la conducción pero no llegan a ser autónomos.

BUENOS HÁBITOS CONTRA LAS VARICES

La aparición de varices tiene una prevalencia del 40 por ciento en la población española, sobre todo entre las mujeres por la carga hormonal o los embarazos.

Aunque cuenta con un componente genético, se puede ayudar a prevenir la insuficiencia venosa crónica evitando el sobrepeso, una vida sedentaria o pasar mucho tiempo de pie. Además, el clima caluroso es otro de los factores que favorecen la aparición de varices.

Según ha explicado el doctor Izquierdo Lamoca, es recomendable el uso de medias de compresión entre las personas que tienen profesiones que obligan a estar mucho tiempo de pie o sentado.