Archivo - Imagen de recurso de una persona con trombosis venosa profunda. - QUIRÓNSALUD - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio publicado en la revista 'The New England Journal of Medicine' ha demostrado que el tratamiento endovascular con angioplastia y 'stent' de las venas iliacas lesionadas después de una trombosis venosa profunda (TVP) puede mejorar la calidad de vida de los pacientes e, incluso, curar el síndrome postrombótico.

Según explica la Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista (SERVEI), el síndrome postrombótico (SPT) es la complicación más común a largo plazo después de una trombosis venosa profunda (TVP). En ocasiones, la trombosis se cura sin dejar rastro, pero otras veces las venas quedan dañadas, más estrechas o incluso bloqueadas, lo que provoca que la sangre que retorna de las piernas no circule bien y se acumule.

Se estima que aproximadamente la mitad de los pacientes con TVP en venas iliacas o femorales comunes desarrollarán un síndrome postrombótico, que puede tardar meses o años en aparecer, pero que una vez establecido provoca síntomas que van desde una hinchazón leve al final del día, hasta problemas más serios como dolor crónico limitante, hinchazón persistente difícil de tratar o, incluso, úlceras en las piernas que son difíciles de curar.

El nuevo estudio demuestra que el tratamiento endovascular mejora los síntomas e incluso puede llegar a curar el síndrome postrombótico. Los resultados de esta investigación han sido presentados en primicia en el último Congreso de la Sociedad Americana de Radiología Intervencionista, celebrado en Toronto (Canadá) entre el 11 y el 15 de abril.

En el estudio, los autores compararon el tratamiento estándar mediante anticoagulación y medias de compresión frente al nuevo tratamiento que, además de anticoagular al paciente, le ofrece la reconstrucción endovascular de las venas lesionadas u obstruidas por una TVP previa.

Los buenos resultados conseguidos con esta última opción aportan un nivel de evidencia científica 1-A a la recanalización con 'stent' de aquellas venas iliacas o venas cava inferiores que están crónicamente obstruidas y que son la causa de síndromes postrombóticos severos.

"Este estudio supone sin duda una revolución para el tratamiento de los pacientes que de forma cónica padecen un síndrome postrombótico (SPT) a los que hasta ahora no se les daba ninguna solución efectiva más allá de paliar los síntomas. Estos pacientes ahora podrán ser tratados de manera endovascular mejorando su calidad de vida, resolviendo su cuadro de dolor crónico y devolviendo a los pacientes a una vida laboral y social activa", ha señalado José Urbano, miembro de la Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista (SERVEI).

EN QUÉ CONSISTE LA RECANALIZACIÓN CON STENT

Según Urbano, la recanalización con 'stent' es un tratamiento "delicado" que se realiza a través de una punción en la piel, sin realizar ninguna incisión al paciente, que está bajo anestesia general y con medicación anticoagulante intravenosa.

"Guiándonos por rayox X vamos introduciendo un catéter a través de la zona obstruida de la vena iliaca. Una vez que hemos atravesado la obstrucción, a través de ese catéter introducimos diferentes herramientas que aspiran el trombo, dilatan la vena obstruida y finalmente permiten su reconstrucción mediante el empleo de stents específicos para este territorio", explica.

Como añade el experto, se trata de un tratamiento que algunos servicios de radiología vascular e intervencionista ya realizaban de manera regular durante los últimos años, pero que, como reconoce, hasta ahora era considerado "experimental" por la mayoría de los especialistas.

El nuevo nivel de evidencia científica conseguido por el estudio presentado en Toronto, según el portavoz de la SERVEI, elimina esa etiqueta de "experimental" y refuerza los resultados que ya se observaban en la práctica clínica: la mejoría sintomática de los pacientes y, en numerosos casos, la curación del SPT. "El paciente retoma su actividad laboral, deportiva y social e, Indirectamente, también suele haber una mejoría sicológica en los pacientes tratados", añade.