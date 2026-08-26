Archivo - Transfundir hierro antes de cirugía cardíaca reduce complicaciones y acelera recuperación, según investigación - ISTOCK - Archivo

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una investigación liderada por el miembro del Hospital Alfred de Melbourne (Australia), el profesor Paul S. Myles, ha llegado a la conclusión de que la transfusión de hierro antes de una cirugía cardíaca reduce las complicaciones y acelera la recuperación.

Este estudio, que ha sido publicado en la revista especializada 'BMJ', ha constatado que administrar este elemento por vía intravenosa a personas con anemia antes de la referida intervención reduce la necesidad de una transfusión de glóbulos rojos y permite que los pacientes puedan pasar un día más en casa durante los primeros 90 días posteriores a la cirugía.

Además, el autor y el resto de investigadores han indicado que esta transfusión "también ahorra alrededor de 44 unidades de productos sanguíneos por cada 100 pacientes tratados". Todo en el contexto de que un tercio de los pacientes sometidos a cirugía cardíaca padecen anemia y entre el 20 y el 50 por ciento reciben una transfusión de sangre después de la cirugía.

Esta decisión "se relaciona con un mayor riesgo de complicaciones, estancias hospitalarias más prolongadas y muerte después de la intervención", han continuado, para añadir, además, que estudios previos "sugieren que la administración intravenosa de hierro antes de la cirugía aumenta los niveles de hemoglobina y puede reducir la necesidad de transfusiones". No obstante, "actualmente no hay evidencia que demuestre que esto mejore los resultados que son importantes para los pacientes", han declarado.

Por ello, los científicos han reclutado a 955 adultos con anemia, con una edad promedio de 66 años y siendo el 60 por ciento hombres. Estos se sometieron a cirugía cardíaca electiva en 33 hospitales de 10 países entre el 15 de julio de 2016 y el 15 de diciembre de 2023, quedando excluidas las personas con trastornos sanguíneos hereditarios, aquellas sometidos a diálisis renal o que habían recibido hierro intravenoso en las cuatro semanas previas.

ANÁLISIS HASTA 90 DÍAS DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN

Posteriormente, los participantes fueron asignados aleatoriamente para recibir hierro intravenoso o placebo entre una y 26 semanas antes de la cirugía, y se registró el número de días que permanecieron vivos y en casa hasta 90 días después de la intervención. Otros resultados incluyeron la transfusión de glóbulos rojos y las complicaciones postoperatorias.

Así, de los 921 ciudadanos finalmente evaluados, "el número promedio de días vivos y en casa hasta 90 días después de la cirugía en los pacientes asignados a hierro intravenoso fue de 81 y en los pacientes que recibieron placebo fue de 80", han apuntado, para agregar que "se administraron transfusiones de glóbulos rojos a 262 pacientes (61%) del grupo de hierro y a 302 pacientes (68%) del grupo placebo durante su hospitalización". "No se observaron diferencias en las complicaciones mayores ni en la duración de la estancia hospitalaria", han afirmado.

Con todo, han concluido que "este estudio demuestra que la reposición intravenosa de hierro en pacientes con anemia antes de la cirugía cardíaca aumentó la concentración de hemoglobina preoperatoria, redujo la necesidad de transfusión de glóbulos rojos y dio como resultado un día más en casa durante los primeros 90 días posteriores a la cirugía".