El trabajo contra la hepatitis C en España debe continuar si se quiere eliminar la enfermedad para 2030, según expertos

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Expertos de distintos ámbitos han coincidido en que el Plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C (PEAHC) ha sido un "éxito" desde su implantación en 2015, pero han insistido en que todos los agentes deben seguir trabajando si se quiere eliminar la enfermedad para 2030, un objetivo marcado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Congreso de los Diputados ha acogido este miércoles una jornada institucional con motivo de la inauguración de la exposición '10 años del PEAHC, un logro colectivo', impulsada por la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE), que la Cámara Baja exhibe desde el pasado 23 de junio.

El presidente de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), Rafael Bañares, ha puesto en valor durante la inauguración del acto la evolución que se ha producido en estos 10 años y ha subrayado que el PEAHC ha permitido un "hito sin precedentes", que podría permitir que la misma generación que vio nacer la enfermedad sea la que la vea morir.

En este sentido, los representantes presentes en la jornada han destacado el trabajo colectivo entre médicos, instituciones, industria farmacéutica y pacientes, que ha permitido que la prevalencia de la hepatitis C se sitúe en un 0,12 por ciento, según las últimas estimaciones de 2022, frente al 1,2 por ciento que se apuntaba en 2014.

La directora de la División de Hepatitis Virales, VIH y Tuberculosis del Ministerio de Sanidad, Julia del Amo, ha expuesto estos datos haciendo hincapié en que el PEAHC es un "gran proyecto de país" con el que hay que seguir comprometidos. "Somos conscientes de que el trabajo no ha terminado, hay muchos retos (...) para continuar y hacer de esta eliminación para 2030 una realidad", ha señalado.

RETOS PENDIENTES

Entre los desafíos que quedan por afrontar, el expresidente de la AEEH Rafael Esteban, especialista en Medicina Interna y Aparato Digestivo en Quirónsalud, ha apuntado que se deben establecer "objetivos actuales", como el cribado en los servicios de Urgencias y otras peticiones trasladadas al Ministerio de Sanidad, que según ha dicho no han sido recogidas.

Por parte de Gilead Sciences, compañía farmacéutica que ha desarrollado tratamientos para la hepatitis C, Félix Benguria ha resaltado que se necesita el compromiso de las farmacéuticas, pero también el compromiso político y de las administraciones regionales para identificar a aquellas personas que aún desconocen que padecen la enfermedad.

En la misma línea se ha expresado el vicepresidente y director general de AbbVie España, Felipe Pastrana, señalando que hay que seguir trabajando en las estrategias de microeliminación para buscar a las 40.000-45.000 personas con hepatitis C sin identificar.

Sobre la necesidad de poner el foco en las poblaciones más vulnerables ha hecho hincapié el presidente de la Sociedad Española de Sanidad Peitenciaria (SESP), José Joaquín Antón, quien ha explicado que la inclusión de los internos en la estrategia de eliminación de la hepatitis C ha permitido que en la actualidad la prevalencia en las prisiones dependientes de la Administración General del Estado sea del 0,8 por ciento.

"Es un privilegio en las prisiones el hecho de que muchas de esas poblaciones que hoy son un problema de detección y de diagnóstico, pero también de transmisión porque no acuden a los servicios sanitarios comunitarios, de poderlos tratar y buscar dentro de las prisiones. Pero estamos viviendo una época muy mala, en la que no tenemos facultativos, en las que es muy difícil abordar de la misma manera que se abordaba antes el tratamiento del hepatitis C", ha advertido.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Civil por la Salud y expresidente de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C de la Comunidad de Madrid, Adolfo García Ortega, ha lamentado que las comunidades autónomas no estén obligadas a implantar y dar información sobre los planes que ejecutan en este ámbito, lo que lleva a un desconocimiento sobre lo que hacen. A este respecto, ha puesto como ejemplo a la Comunidad de Madrid, donde "dicen que hay un plan y no es verdad, no se ha hecho ningún plan".

Por ello, ha demandado que las CCAA cumplan y aborden la búsqueda de los enfermos no diagnosticados o digan los motivos por los que no lo están haciendo, aseverando que el papel de las comunidades autónomas en este momento es "crucial".