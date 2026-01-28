Trabajadores del Hospital Virgen del Valle de Toledo recogen 8.000 firmas en contra de su cierre

Trabajadores del Hospital Virgen del Valle de Toledo se concentran contra su cierre - EUROPA PRESS

TOLEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del Hospital Virgen del Valle de Toledo han recogido 8.000 firmas en contra de su cierre y posterior traslado al Hospital Universitario de la capital regional y han enviado sendas misivas al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y al presidente regional, Emiliano García-Page, sin recibir respuesta por su parte.

Así reza el comunicado que ha leído a las puertas de este centro sanitario, acompañada de otros trabajadores, la médico especialista en geriatría, Esperanza Martín, quien ha dicho el Hospital Virgen del Valle es un centro "con gran experiencia en la atención a pacientes geriátricos" que desde 1987 se ha ido adaptando a las características de los mismo.

"Debido al progresivo envejecimiento de la población, en los últimos años las 160 camas del Valle siempre están ocupadas, quedando a diario pacientes en urgencias pendientes de ingreso, y con periodos de unos 4-5 meses cada año en los que hay que abrir camas en el Hospital Provincial y en los que el servicio de geriatría tiene asignados entre 190-200 pacientes", apunta el comunicado.

Por eso, los trabajadores piensan que es necesario instaurar más camas de geriatría en el Hospital Universitario de Toledo pero añaden que cerrar el Hospital del Valle "supone una pérdida de camas irreparable, más teniendo en cuenta las previsiones de aumento de población mayor de 65 años, que puede llegar al 30,5% en 2055".

A ello añaden que el Virgen del Valle es un centro "accesible, amable, seguro, en un entorno tranquilo y centrado en el paciente geriátrico, que no necesita por lo general de alta tecnología ni numerosas pruebas complementarias sino personal especializado en el cuidado de estos pacientes y un entorno adecuado". "Además, en caso de necesitar pruebas adicionales no se les priva de ellas, sino que un equipo de traslados se encarga de su gestión y realización".

En el manifiesto leído por la doctora Martín, los trabajadores apuntan que los hospitales de crónicos y mayores han mostrado "ser eficientes económicamente, proporcionando una atención más humanizada y centrada en el paciente, por lo que otras comunidades autónomas están promoviendo este tipo de centros". "No entendemos cómo, disponiendo de este recurso, se quiere acabar con él".

"Tanto los profesionales que trabajan en el Hospital, como los pacientes y familiares, están mayoritariamente en contra del cierre al pensar que con su traslado se perdería su esencia, al pasar a un hospital de características muy diferentes, mucho más estresante para estos pacientes, y ya de por sí bastante saturado", reza el manifiesto.

Con todo, se han mostrado decepcionados "enormemente" ante la ausencia de respuesta del presidente regional y el consejero. "Pensamos que los pacientes y los profesionales merecemos al menos una explicación, porque no entendemos cuáles pueden ser los motivos que les llevan a tomar una decisión tan tajante, en contra de la opinión de los ciudadanos, y en contra de las evidencias demográficas, que harán necesario el aumento de número de camas de geriatría".

"Las razones que expresó García-Page sobre la gran cantidad de ambulancias y traslados no se acercan a la realidad y razones económicas tampoco nos lo explican, teniendo en cuenta que tienen que hacer una obra considerable para incluir el valle en el Hospital Universitario, presupuestada en 61.000.000 euros", argumenta el escrito.

Para finalizar, reconocen los trabajadores que el Hospital del Valle experimenta en los últimos años un deterioro "derivado de la ausencia del más mínimo mantenimiento". "Pero adecentarlo no supondría una gran inversión, sino un gasto que en años anteriores se hacía periódicamente", por lo que piden que se reconsidere el cierre del hospital al suponer "un error histórico irreversible que pondrá en peligro la atención a los pacientes mayores".

AÚN NO SABEN CUÁNDO SERÁ EL TRASLADO

Tras la lectura del manifiesto y a preguntas de los medios, a doctora Martín ha señalado que la Administración regional aún no les han trasladado cuándo se hará efectivo el traslado pero ha apuntado que, como hay que habilitar una zona del Hospital Universitario que está sin hacer, los trabajadores piensan que sería "por lo menos" en más de cuatro o cinco años.

Ha defendido que en el Virgen del Valle los pacientes tienen un entorno más tranquilo y no está tan saturado como el Universitario. "Aquí es mucho más tranquilo, tienen vistas en todo momento a la naturaleza, pasillos para pasear y es otro entorno. Y todo el personal está especializado en el cuidado del paciente geriátrico".

Por ello ha apuntado que los trabajadores están intentando solicitar que el Gobierno regional les reciba para intentar explicarle sus razones y que desde la Junta les expliquen sus motivos para el cierre. "A lo mejor si nos lo explican de otra manera lo entendemos porque con las razones que nos han dado no entendemos el cambio".

Finalmente, ha lamentado que no se esté haciendo ningún tipo de mantenimiento en el Hospital de Valle. "Aquí, en los últimos años, sobre todo desde la pandemia, no se ha pintado una planta y no se han cambiado ni los muebles". "Que tengan intención de cerrarlo no quita para que tengan que hacer una mínima inversión en este hospital, que porque son mayores tienen derecho a tener un entorno digno".